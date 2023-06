Maciej Rosołek wprost o planach Legii, rywalizacji napastników. "Potencjał ludzki jest bardzo duży"

Mają wielu napastników o różnej charakterystyce

Rosołek ubiegły sezon pod względem indywidualnym zalicza do udanych. Zagrał w lidze w 34 meczach, strzelił pięć goli. Miał bardzo udaną końcówkę rozgrywek. Teraz z zespołem przygotowuje się do nowej edycji w lidze na zgrupowaniu w Austrii. W Legii jest konkurencja wśród napastników. Trener Kosta Runjaić do wyboru ma sześciu graczy w tej formacji. Jest Rosołek, Ernest Muci, Blaż Kramer, Carlitos, Marc Gual i Tomas Pekhart. - Mamy wielu napastników o różnej charakterystyce - powiedział Maciej Rosołek w rozmowie z klubowym portalem. - Uważam, że ustawienie z trójką napastników jest dla nas korzystne. Potencjał ludzki w ofensywie jest bardzo duży. Szkoda byłoby go marnować, grając jednym czy dwoma napastnikami - stwierdził.

Dobrze się czuje w ustawieniu z trójką napastników

Rosołek nie ukrywa swoich ambicji. - Dobrze się czuję w ustawieniu z trójką napastników - wyznał. - Mogę być tym najbardziej wysuniętym lub nieco cofniętym. Co roku regularnie gram i łapię swoje minuty. W tym roku też mam swoje ambicje, celujemy, aby grać w Europie - zaznaczył napastnik w rozmowie z klubowymi mediami.

i Autor: Cyfrasport Maciej Rosołek

