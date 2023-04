i Autor: Cyfra Sport Marek Papszun

Raków w drodze po zloto

Marek Papszun mówi o wielkim poświęceniu na finiszu sezonu. „To się czasem odzywa w trakcie meczu”

Osiem punktów przewagi nad Legią na sześć kolejek do końca ma częstochowski Raków. To sytuacja, którą śmiało nazwać można „autostradą do mistrzostwa”. Podopieczni Marka Papszuna mocno pracowali jednak taką komfortową sytuację przez dotychczasowe 28 kolejek. I czasami nie baczyli na swoje zdrowie...