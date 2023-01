Marek Papszun o presji, walce o tytuł i pościgu konkurentów. Mówi o celach i ambicjach Rakowa [WIDEO]

Wiedzą, co to znaczyć być pod presją

Po rundzie jesiennej Raków ma przewagę nad rywalami w ekstraklasie. - Jeśli chcesz grać o najwyższe cele, to musisz sobie radzić z presją - powiedział trener Marek Papszun. - To zawsze będzie nam towarzyszyło. Jeśli chce się coś wygrywać, coś osiągać, to trzeba sobie z tym radzić. W ostatnich sezonach dwa razy zdobyliśmy Puchar Polski. W tych rozgrywkach grasz jeden mecz, a gdy go przegrasz, to odpadasz. Było wiele spotkań z rzędu, które musieliśmy wygrać, aby zdobyć te puchary. Dlatego wiemy, co to znaczy być pod presją - przekonywał.

Jest bardzo zdeterminowany, a konkurencja myśli o tym samym

Szkoleniowiec Rakowa jest przekonany o sile podopiecznych. - Drużyna ma przetarcie w bojach, bo dwa razy walczyła o mistrzostwo Polski, dwa razy grała w europejskich pucharach - przypominał. - Moim celem, jak i całego klubu, piłkarzy, sztabu, ludzi, z którymi współpracuję, jest mistrzostwo Polski. Jestem bardzo zdeterminowany, żeby tak się stało. Jesteśmy świadomi tego, co przed nami. Krok po kroku do tego celu będziemy chcieli zmierzać. Oczywiście konkurencja także o tym myśli. Kamil Grosicki powiedział, że Pogoń będzie chciała gonić Raków. Legia myśli o tym samym, podobnie jak Lech, który ma mecz zaległy - zaznaczył trener Papszun na naszych łamach.

