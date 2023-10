Marek Papszun poprowadzi drużynę z Ligi Mistrzów? Mógł pracować z kadrą, chce go gigant!

Marek Papszun będzie bohaterem bardzo ciekawego transferu? Okazuje się, że zainteresowanie szkoleniowcem Rakowa Częstochowa regularnie narasta a on sam znajduje się w kręgu zainteresowań tak renomowanych drużyn jak reprezentacja Czech w piłkę nożną. Co ciekawe, to nie jest jedyny kierunek, do którego Papszun może trafić. Okazuje się, że polskim szkoleniowcem bardzo mocno interesuje się uczestnik piłkarskiej Ligi Mistrzów. Czy będziemy świadkiem sensacji?

Marek Papszun trenerem z Ligi Mistrzów? Chce go bardzo znany klub

Od kiedy Marek Papszun zrezygnował z funkcji trenera Rakowa Częstochowa, zainteresowanie jego osobą wzrasta. Wydawało się, że trener zostanie szkoleniowcem reprezentacji Polski, jednak nic z tego nie wyszło, gdyż Cezary Kulesza postawił na Michała Probierza. Nie oznacza to jednak, że Papszun nie ma opcji zatrudnienia, bo nie tak dawno mówiło się o reprezentacji Czech. Teraz pojawia się kolejna, ciekawa propozycja.

Okazuje się, że fanami Paszuna są działacze Szachatara Donieck, a więc klubu, który regularnie melduje się w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Sam Papszun, zdaniem mediów, ma być bardzo zainteresowany ofertą. Czy doczekamy się więc polskiego szkoleniowca w najważniejszych europejskich rozgrywkach klubowych? Czas pokaże!