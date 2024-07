Mateusz Borek szczerze o Ekstraklasie w Telewizji Polskiej: Zdecydowanie szersza ekspozycja produktu

Stało się tak dzięki porozumieniu z Canal +, na mocy którego TVP pozyskała sublicencję na pokazywanie meczów Ekstraklasy w sezonach 2024/25, 2025/26 i 2026/27.

- Jesteśmy niezwykle zadowoleni z warunków umowy i kontynuacji współpracy z Canal +. Dzięki niej możemy zaoferować naszym widzom jeszcze więcej emocji związanych z polską piłką nożną. Ekstraklasa to esencja polskiego futbolu, a Telewizja Polska, jako publiczny nadawca, ma za zadanie dostarczać najważniejsze wydarzenia sportowe do szerokiej publiczności – powiedział Tomasz Sygut, dyrektor generalny Telewizji Polskiej, cytowany przez stronę tvpsport.pl.

Mateusz Borek o Ekstraklasie w TVP: Polski futbol ma swoje miejsce, w którym jest kompleksowo

TVP rozpocznie nowy sezon Ekstraklasy 21 lipca od transmisji meczu Lecha Poznań z Górnikiem Zabrze. Spotkania najwyższej klasy rozgrywkowej pokazywane będą w otwartej telewizji w dwóch stałych pasmach - w sobotę lub w niedzielę o godzinie 17:30.

- Telewizja otwarta, państwowa, jest naturalnym miejscem do promocji polskiego sportu. Wiadomo, że najwyższa klasa rozgrywkowa kosztuje gigantyczne pieniądze i telewizja musi dbać o różne dyscypliny, ale to jest super informacja, że TVP dogadała się z Canal + i Ekstraklasą. Polski futbol ma swoje miejsce, w którym jest kompleksowo - reprezentacja Polski, reprezentacje młodzieżowe, reprezentacja kobiet, niższe klasy rozgrywkowe czyli 3., 2. i 1. liga, Puchar Polski i teraz jeszcze sublicencja na Ekstraklasę. I jeśli chodzi o Ekstraklasę, to będzie jednak zupełnie inna, zdecydowanie szersza ekspozycja produktu, o który Canal + dba fantastycznie od wielu lat - powiedział nam Mateusz Borek, jeden z komentatorów piłki w TVP Sport.

Mateusz Borek o Ekstraklasie w TVP: To świetna informacja dla wszystkich

Borek nie ma również wątpliwości, że wszyscy skorzystają na tym ruchu.

- Canal + ma reklamę swojego sztandarowego produktu, Ekstraklasa ma dużego telewizyjnego partnera, kluby - formułując oferty marketingowe - mogą uzyskać więcej od sponsorów z racji tego, że te loga, nazwy, stadiony czy koszulki pojawiać się będą w telewizji otwartej, a kibice, których nie stać na to, by wydawać na płatny sport w każdy miesiącu, dostaną namiastkę tej ligi, zobaczą z czym to się je, obejrzą po jednym meczu w kolejce, a do tego skróty.

