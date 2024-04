Michał Listkiewicz: Tak się kisi w sobie nasz ligowy piłkarski narodek [MIŚ Z OKIENKA]

Akurat w sporcie łatwo zweryfikować czy białe jest czarne. Przywdziany w narciarską czapkę i koszulę farmera komentator znany niegdyś z kaleczenia gry w piłkę wmawia nam, że mistrzem Polski musi być Jagiellonia. Po paru godzinach już nie drąży tematu, bo jego faworyt przegrał z przeciętną Cracovią. Prezes tejże w amoku po niespodziewanym sukcesie obraża działaczy i sympatyków dzielnej Puszczy Niepołomice. To tak, jakby zaprosić gości do domu i żalić się, że puszczają bąki i kruszą na podłogę. Tak się kisi w sobie nasz ligowy piłkarski narodek.

Goncalo Feio poprowadzi Legię Warszawa do sukcesów? Były kadrowicz kreśli taki scenariusz

Wydawałoby się, że wyczynowe uprawianie sportu powinno uczyć pokory i szacunku dla każdego rywala, a tak nie jest. Kpiono, że trener Tomasz Tułacz tuła się zabłąkany po ekstraklasie, a jego kolega po fachu z Lecha Poznań pędzi na Rumaku do Europy. Boisko wszystko zweryfikowało, a ja nie widzę szkoleniowca, który zasługuje na więcej szacunku i docenienia niż były pomocnik Stali Mielec i reprezentant Polski prowadzący dziś beniaminka z Niepołomic. Tułacz ma w sobie pokorę, skromność i chęć do ciężkiej pracy. To nie jeden ze złotoustych oferujących swe wątpliwej jakości usługi coraz to w innym zakątku kraju.

Erik Exposito zostanie w Śląsku, czy odejdzie? Patryk Załęczny o sytuacji gwiazdy ekstraklasy, co z jego umową?

Wiedza o sporcie to też wiedza. Na żaden temat nie można paplać bez znajomości rzeczy. Rozumieli to wielcy komentatorzy Bogdan Tomaszewski, Włodzimierz Szaranowicz, Dariusz Szpakowski, kolarsko-poetycki duet Tomasz Jaroński-Krzysztof Wyrzykowski. Nie rozumie większość tych, którzy od zakończenia karier piłkarskich nie poszerzali wiedzy. Nie dziwię się mojej żonie, że coraz częściej prosi o wyłączenie fonii w trakcie transmisji sportowych. Odkryłem, że oglądanie meczu bez komentarza przynosi więcej pożytku niż strat. W szanujących się pubach angielskich można wybrać transmisję z komentarzem agresywnym lub stonowanym. Ten ostatni zdarzał się też u Niemców i kiedyś - jeszcze przed Putinem - u Rosjan. No i oczywiście w starej, dobrej polskiej telewizji opisanej obiektywnie w świetnej książce Dariusza Michalskiego "To była całkiem dobra telewizja".

Mariusz Rumak wyprowadzi Lecha na prostą? Padły słowa o klopsie, beznadziejnym występie i wpakowaniu się w kryzys

W każdym zawodzie publicznym potrzebna jest charyzma. Miał ją Jan Ciszewski i to wystarczało, by porwać tłumy mimo językowych lapsusów i kilku innych wad. W tej profesji rzadko talent przechodzi z ojca na syna. Ojciec i syn Domańscy, Tomaszewscy, ostatnio syn Tomasza Zimocha - Krzysztof w radiu 357 i to by było na tyle. Najbliższe miesiące przyniosą wielkie wyzwania przed polskimi sportowcami i... dziennikarzami, szczególnie telewizyjnymi. Wiadomo, piłkarskie EURO i Igrzyska Olimpijskie to coś największego do zdobycia. Wierzę, że szefujący od niedawna sportowi w TVP Jakub Kwiatkowski zacznie od wielkiego sukcesu, później będzie już z górki.

Wyścig żółwi w ekstraklasie, w takim tempie sześć klubów walczy o tytuł. Który z nich uprzedzi konkurencję?

Po 20 latach Oświęcim znów świętuje hokejowe mistrzostwo Polski. Rozproszeni po świecie krajanie znad Soły wpadli w euforię. Trudno o lepszy moment, Polska odzyskała właśnie miejsce w Lidze Mistrzów. Oświęcim odzwyczaił się już od wielkiego sportu, pora na powrót do czasów, gdy Unia była piątym klubem Europy, a Mariusz Puzio najlepszym strzelcem w historii ligi.

Sebastian Szymański zmieni klub? Roman Kosecki tam widzi reprezentanta Polski, sprawdzi się?

Quiz. Czy rozpoznasz piłkarzy z PRL-u. Brak 15/15 to wstyd dla fanów futbolu! Pytanie 1 z 15 Zacznijmy od czegoś prostego. Ten były piłkarz reprezentacji Polski grał w Widzewie Łódź, Juventusie Turyn i AS Romie. Po latach kariery był m.in. trenerem reprezentacji Polski oraz szefem PZPN. Jest nim? Zbigniew Boniek Adam Nawałka Roman Kosecki Leszek Pisz Dalej

Sonda Kto w sezonie 2023/24 zostanie piłkarskim mistrzem Polski? Legia Warszawa Lech Poznań Raków Częstochowa Pogoń Szczecin Ktoś inny