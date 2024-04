Erik Exposito zostanie w Śląsku, czy odejdzie? Patryk Załęczny o sytuacji gwiazdy ekstraklasy, co z jego umową?

Hiszpan rozdaje karty w tej układance

Exposito rozgrywa w Śląsku piąty sezon. Jego umowa obowiązuje do końca obecnych rozgrywek. Na jakim etapie są negocjacje z Hiszpanem? Czy zostanie w Śląsku? - Chyba będzie trzeba o to zapytać Erika, bo tak naprawdę to on rozdaje karty w tej układance - powiedział prezes Patryk Załęczny w rozmowie na Kanale Sportowym. - Z naszej strony, tak jak potwierdzał Jacek Magiera na konferencji prasowej, wyszła oferta do Erika Exposito. Wydaje mi się, że jest satysfakcjonująca jak na polskie warunki, jak na Śląsk Wrocław. Na pewno byłby to wyższy kontrakt niż ma w tym momencie. Natomiast, czy to będą pieniądze, które będą odpowiednie dla Erika, o tym przekonamy się niebawem - tłumaczył.

Czekają na decyzję Exposito

Sternik wrocławskiego klubu zdradził, że czeka na decyzję ze strony najlepszego strzelca ligi. Jednak władze wrocławskiego zespołu wolą się zabezpieczyć na wypadek, gdy okazało się, że Exposito odejdzie. Dlatego pracują nad wzmocnieniem linii ataku. - Nie dostaliśmy żadnej informacji, żeby Erik Exposito miał podpisać kontrakt z kimś innym - wyjawił prezes Załęczny w Kanale Sportowym. - A jak wiemy, to może zrobić w każdym momencie, w każdej chwili. Czekamy na jego decyzję. Przygotowujemy się do tego drugiego wariantu, bo nie chcielibyśmy później się obudzić i nie mieć żadnego podpisanego napastnika. Już rozmawiamy, rozmowy są zaawansowane - dodał przedstawiciel wicelidera ekstraklasy.

