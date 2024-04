Jacek Magiera tak widzi walkę o tytuł. Trener Śląska mówi o tłoku, wydrapywaniu i wyszarpywaniu, ma rację?

Niesamowite zachowanie Szymona Marciniaka! Arbiter zrobił to tuż przed meczem, co za poświęcenie

W lidze zrobił się tłok

Wprawdzie Śląsk przegrał, ale zachował pozycję wicelidera. Potknęły się także pozostałe ekipy z podium. - Żeby wygrać takie spotkanie jak ten z Górnikiem, to trzeba strzelać gole - analizował trener Jacek Magiera podczas konferencji prasowej, cytowany przez klubowe media. - Szans było bardzo dużo. Kończymy porażką, ale nie mamy już wpływu na poprawę wyniku i szykujemy się do następnego meczu. W lidze zrobił się bardzo duży tłok i wszystko jest możliwe - zaznaczył.

Drużyna wie, o co gra

Teraz przed Śląskiem wyjazdowy mecz z Legią. Jesienią górą byli wrocławianie, którzy wygrali u siebie 4:0, a prym wiódł Erik Exposito, strzelec dwóch goli. - Drużyna wie, o co gra - zaznaczył trener Magiera, cytowany przez oficjalny portal. klubu. - Być może dla 90 procent tych zawodników jest to jedyna szansa na mistrzostwo Polski. Chcąc to osiągnąć, trzeba je wydrapać, wyszarpać. Nie zamierzamy spuszczać głów. Nie mamy co się na nikogo oglądać - dodał szkoleniowiec wicelidera.

