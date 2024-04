Wyścig żółwi w ekstraklasie, w takim tempie sześć klubów walczy o tytuł. Który z nich uprzedzi konkurencję?

Najwięcej komplementów za grę zbierała Jagiellonia. Wydawało się, że jest na autostradzie do mistrzostwa. Tyle że także lider potknął się ostatnio z Cracovią. Czy klub z Podlasia udźwignie presję i sięgnie po historyczny tytuł? - Czasami ta droga jest kręta - tłumaczył trener Adrian Siemieniec, cytowany przez klubowe media. - Nie jest łatwo, ale ciągle jest w nas odwaga. Zdajemy sobie sprawę, że będą trudności - tłumaczył po porażce z „Pasami”.

W tym roku zawodzi Śląsk. Wprawdzie jest wiceliderem, stracił najmniej goli, ale jego gra nie porywa. Teraz poległ z Górnikiem. - W lidze zrobił się bardzo duży tłok - analizował sytuację trener Jacek Magiera, cytowany przez oficjalny portal klubu. - Wszystko jest możliwe. Drużyna wie, o co gra. Być może dla 90 procent tych zawodników jest to jedyna szansa na mistrzostwo Polski. Chcąc to osiągnąć, trzeba je wydrapać, wyszarpać. Nie zamierzamy spuszczać głów. Nie mamy co się na nikogo oglądać - przekonywał.

O sytuacji w Lechu piszemy poniżej. W poprzedniej kolejce zachwyciła Pogoń. Czy zrobiła w ten sposób... Ruch w kierunku mistrzostwa, którego nie ma w kolekcji? Portowcy mają także szansę na zdobycie Pucharu Polski. „Cel na następne 2 tygodnie, żeby jako lider jechać na finał” - zadeklarował Kamil Grosicki w mediach społecznościowych.

W najsłabszym położeniu są Raków i Legia. Czy ten duet zdąży jeszcze namieszać? - Nie biorę pod uwagę scenariusza, aby nie było nas w pucharach. Pracuję po to, aby wygrać - podkreślił trener Goncalo Feio po spotkaniu z mistrzem Polski.

