Lech Poznań miał się bić o tytuł, ale wpadł w dołek. Mariusz Rumak opanuje kryzys i wyprowadzi Lecha na prostą?

Kibice zażądali wyjaśnień

Ostatnio Kolejorz przegrał 1:2 z Puszczą. To był katastrofalny występ po którym na piłkarzy i szkoleniowca posypały się gromy. Po zawodach doszło do rozmów z wściekłymi kibicami Lecha do których przemawiał Bartosz Salamon. Do fanów wywołany był także trener Rumak. Podczas konferencji pasowej mówił, że ma różne myśli w głowie. Widać było, że wstydliwa wpadka z beniaminkiem mocno w nim siedziała.

ŁKS ostatnia deską ratunku?

Pojawiły się nawet informacje, że być może dojdzie do zmiany trenera w Kolejorzu. Jednak odbyło się bez nerwowych ruchów. Wszystko wskazuje na to, że na razie nie należy się spodziewać roszad. Jak podał portal meczyki.pl wczoraj prezes Piotr Rutkowski miał spotkać się z działem komunikacji. Według tych ustaleń trener Rumak zostaje w Lechu i będzie przygotowywał zespół do meczu z ŁKS-em. Czy to będzie dla niego ostatnia szansa na wyprowadzenie drużyny z marazmu?

