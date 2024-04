Ivica Vrdoljak o trzęsieniu w Legii. Tak ocenia Goncalo Feio, a tak postrzega kapitana Josue i hit kolejki z Rakowem [ROZMOWA SE]

To on zastąpi Erika Exposito. Napastnik Śląska gotów na wyzwanie: „Mam nadzieję, że coś wreszcie ruszy” [ROZMOWA SE]

„Super Express”: - Co bardziej pana zaskoczyło: zwolnienie Kosty Runjaicia czy wybór na jego następcę Goncalo Feio?

Ivica Vrdoljak: - Nie spodziewałem się w tym momencie zwolnienia Runjaicia. Jesienią był okresy, gdy można było to zrobić, bo zespół przegrał kilka meczów, nie strzelał goli. OK, ktoś zdecydował o zmianie teraz i ma do tego prawo. Feio znam z okresu, gdy grałem w Legii. Był wtedy analitykiem. Robił to dobrze. Korzystał z tego zespół, korzystałem i ja. Muszę przyznać, że te analizy i wskazówki bardzo mi pomagały. Wykorzystywałem je dla siebie.

- Ale czy Feio to trener na Legię?

- Jeśli przez kolejne lata rozwinął się także w innych aspektach, to dajmy mu szansę. W każdym razie ja mu życzę dobrze. Tłumaczył, jak jego zespół będzie grał, że będzie posiadał piłkę i mnie się taki pomysł podoba. Niech wyciśnie z Legii maksa. Mówił też o błędach, które popełnił. Czyli wynika z tego, że wyciąga wnioski, że uczy się na błędach. Naprawdę, ma o co walczyć z Legią.

- Nowy trener jest impulsywny, podobnie jak Josue. Czy Feio złapie kontakt z kapitanem zespołu?

- Lubię ludzi z charakterem, a Josue jest takim gościem. Nie lubi przegrywać. Podobnie jak trener Feio. Tutaj nie widzę problemu.

- Josue powinien zostać na kolejny sezon?

- Zależy, jaki plan ma klub na całość zespołu, co jest dla niego celem: mistrzostwo, faza grupowa europejskich pucharów itd. Jeśli klub sprowadzi 2-3 wartościowych piłkarzy, to Josue powinien zostać. On potrzebuje kozaków wokół siebie, takich graczy jak kiedyś Radović, Vadis czy Guilherme. Teraz Legia jest od niego uzależniona i nie ma innego pomysłu. Każda akcja idzie przez niego, o wszystkim decyduje. To jest inteligentny piłkarz, ze świetną lewą nogą. Dogra piłkę tak, jak nikt inny. Jednak potrzebuje partnerów do grania. Nie oszukujmy się: Legia na nim już nie zarobi, a on peselu nie oszuka. Nie będzie szybszy, nie zdobędzie 10 metrów przewagi. Jednak przy odpowiednich transferach Josue może pomóc drużynie. Ale nie tylko on ma napędzać pozostałych, a tak jest w tej chwili.

- Pan miał swojego faworyta na trenera Legii?

- Pomyślałem, że teraz będzie czas na polskiego szkoleniowca. W tej roli widziałem tylko jedną osobę. To Marek Papszun. Zaimponował mi tym, czego dokonał w Rakowie. Podoba mi się jego spojrzenie na piłkę, jego podejście. Ale zdecydowano inaczej.

- Kto jest bardziej pobijany: Raków czy Legia?

- Jedni i drudzy, bo oczekiwania w obu klubach są ogromne. W Rakowie wybrali inną drogę niż w Legii. Zachowali spokój, zostawili trenera Szwargę. Zobaczymy, która opcja będzie skuteczniejsza. Przewaga jest po stronie mistrza, bo gra u siebie. To ważny mecz, bo wygrany wciąż będzie liczył się w walce o tytuł, a przegrany nagle może mieć problem z załapaniem się do Europy.

- Komu 13 kwietnia przyniesie szczęście?

- Mam nadzieję, że trener Feio debiut zacznie od wygranej, że będzie walczył o mistrzostwo.

- Legia traci siedem punktów do lidera. Nie wypisała się już z tej rywalizacji o tytuł?

- Wszystko jest jeszcze możliwe. Wystarczy wygrywać, a inni przecież też będą gubić punkty. Dopóki gramy, wierzę w tytuł. Ważne jest podejście. Trzeba mierzyć wysoko, a nie mówić, że walczysz o TOP 3. Bo w końcu wszystko ci ucieknie i zostaniesz z niczym.

- Po remisie z Jagiellonią jest promyk nadziei?

- Podobało mi w tym spotkaniu kilku piłkarzy. Pankov wydawał się bezbłędny, chwaliłem go siedząc na trybunach. Naprawdę grał super. Zdziwiłem się, że został zmieniony, ale okazało się sam oto poprosił. Gual świetny gol, błysnął kilka razy na te swoje zwodziki. Widać, że Morishita to ambitny chłopak. Biegał, szarpał, walczył. Będzie jeszcze lepszy. A i tak najwięcej zależało od Josue.

