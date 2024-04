Co dalej z Josue w Legii? Dyrektor sportowy Jacek Zieliński o przyszłości kapitana warszawskiego klubu

Jaką decyzję podejmie nowy trener?

W ubiegłym roku wywalczył z Legią Puchar i Superpuchar Polski. Ponadto zajął drugie miejsce w lidze i pokazał się z dobrej strony w Lidze Konferencji. W tych rozgrywkach zespół awansował do fazy pucharowej. Kontrakt Josue kończy się w czerwcu 2024 roku. Czy zostanie przedłużony? Wciąż nie wiadomo, co się stanie. Po jednym z meczów Portugalczyk zabrał głos w tej kwestii. Nie wiedział, co się wydarzy w tym temacie. Należał do ulubieńców trenera Kosty Runjaicia, który pod niego układał grę stołecznej jedenastki. Tyle że ostatnio w Legii doszło do trzęsienia. Nowym szkoleniowcem został Goncalo Feio. Jakie będzie miał relacje z rodakiem?

Trzęsienie w Legii przyniesie efekt, a co w sprawie przyszłości Josue? Były kadrowicz kreśli taki scenariusz

Kwestia Josue wciąż otwarta

Dyrektor sportowy Jacek Zieliński podczas konferencji prasowej, na której zaprezentowano nowego trenera, został zapytany o przyszłość Josue i jego nową umowę. Czy dojdzie do porozumienia z Portugalczykiem i zostanie w ekipie z Łazienkowskiej na kolejny sezon? Tak naprawdę decydujący głos będzie miał zapewne trener Goncalo Feio. - Kwestia Josue jest otwarta - powiedział Zieliński, cytowany przez oficjalny portal Legii. - Muszę mieć nowe spojrzenie i opinię nowego trenera. Znam opinie trerna Runjaicia i mam swoje zdanie. Poznam opinię trenera Feio i następnie będziemy dalej decydować. Musimy również poznać decyzję Josue. Nowy trener to nowa szansa dla każdego z zawodników. Te siedem meczów będzie bardzo istotne dla piłkarzy, którym kończy się kontrakty - zaznaczył dyrektor sportowy warszawskiej drużyny.

Kosta Runjaić zabrał głos po odejściu z Legii. Padły słowa o szczerości, magicznych nocach, zjednoczeniu

