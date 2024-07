i Autor: X/ Pogoń Lębork Mateusz Michniewicz

Michniewicz oficjalnie zatrudniony! Trener znalazł sobie nową pracę. Klub podał wielką nowinę

Okres wakacyjny oraz przygotowania do nowego, zbliżającego się sezonu to idealny okres na wprowadzanie do zespołów nowych zawodników oraz trenera i tak poczyniła również Pogoń Lębork, która występuje na co dzień w IV lidze, w grupie pomorskiej. Okazuje się, że ekipa z Lęborka postawiła na młodego, ale ambitnego Mateusza Michniewicza, syna byłego selekcjonera reprezentacji Polski.