i Autor: Cyfrasport Kacper Bieszczad

Transferowa karuzela

Mistrz Polski sięga po nowego bramkarza i ma nadzieję, że ten zamuruje mu bramkę. W końcu trenował pod okiem Fernando Santosa!

Częstochowski Raków do obrony mistrzowskiego tytułu, ale również do godnego występu w eliminacjach Ligi Mistrzów, szykuje się w ośrodku niemal w samym sercu Bieszczad. Jednocześnie nie zaniedbuje strony transferowej, próbując zbudować kadrę zdolną do skutecznej walki na obu frontach.