Fernando Santos zaprosił do reprezentacji Polski nowe twarze. Znamy nazwiska dowołane przez selekcjonera

Kamil Grosicki o powołaniach do kadry. Tak gwiazdor Pogoni zareagował na brak nominacji

Joachim Marx zachwyca się reprezentantem Polski. Inny piłkarz niż rok temu, jak dzień do nocy

Oficjalne zgrupowanie w terminie FIFA rozpocznie się w poniedziałek, 12 czerwca, ale już tydzień wcześniej Fernando Santos zamierza popracować z polskimi piłkarzami. O jego planie było wiadomo od pewnego czasu, a na początku czerwca poznaliśmy szczegóły. Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl przekazał listę piłkarzy, którzy wybierają się na wydłużony obóz. Spośród piłkarzy powołanych przez Portugalczyka będą to m.in.: Jan Bednarek, Krystian Bielik, Ben Lederman, Michał Skóraś, Bartosz Slisz, Mateusz Łęgowski, Damian Szymański i Sebastian Szymański. Trzy dni później do kolegów ma dołączyć Bartosz Bereszyński. Nie będą to jednak jedyni piłkarze trenujący pod okiem Santosa, bo grupę uzupełnią młodzi zawodnicy z PKO BP Ekstraklasy.

Nowe nazwiska w reprezentacji Fernando Santosa na dodatkowym zgrupowaniu

Z zaproszenia 68-latka skorzystają między innymi: Kacper Bieszczad (Zagłębie Lubin), Gabriel Kobylak (Radomiak Radom), Miłosz Matysik (Jagiellonia Białystok), Arkadiusz Pyrka (Piast Gliwice), Michał Rakoczy (Cracovia), Kajetan Szmyt (Warta Poznań), Marcel Wędrychowski (Pogoń Szczecin) i Patryk Peda z włoskiego SPAL. Wezmą oni udział w treningach kadry przed meczami z Niemcami i Mołdawią. Część piłkarzy opuści zgrupowanie już 9 i 10 czerwca, a pozostali powołani ostatnio przez Santosa dojadą do Warszawy zgodnie z planem 12 czerwca.

Przed reprezentacją portugalskiego selekcjonera ważne mecze. Po debiucie z Czechami (1:3) i późniejszej domowej inauguracji z Albanią (1:0) nie brakowało głosów rozczarowania, a starcia z Niemcami i Mołdawią mają poprawić nastroje kibiców. Zwłaszcza sparing z zachodnimi sąsiadami elektryzuje fanów, którzy pożegnają na PGE Narodowym Jakuba Błaszczykowskiego. Wybitny reprezentant Polski rozegra swój ostatni mecz w biało-czerwonych barwach, ale wciąż nie wiadomo, kiedy dokładnie dołączy do kolegów na zgrupowaniu.