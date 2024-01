Mistrz Polski wywołany do tablicy przez ministra sportu. To nie zabrzmiało dobrze dla Rakowa

To byłby numer, kibice w Polsce bardzo by się ucieszyli! Lukas Podolski ma plany związane z najpiękniejszą piłkarką świata

Szymon Marciniak opowiada o piekle polskich sędziów. Rzeczywistość mrozi krew w żyłach, jest pomysł jak to zmienić

Te słowa nowego ministra masakrycznie zdenerwują kibiców ligowych. „Nie zawsze było to fair i eleganckie”

Kilka miesięcy temu wydawało się, że ten „ich obiekt” wkrótce będzie wyglądać zupełnie inaczej. W maju ubiegłego roku wizytę przy Limanowskiego złożył Mateusz Morawiecki. „Wesprzemy budowę stadionu. Do takiego poziomu, aby mógł służyć klubowi również w rozgrywkach europejskich” - deklarował ówczesny premier, nawiązując do zbliżających się kwalifikacji do Ligi Mistrzów, na których finisz (a później także na mecze w Lidze Europy) Raków wynajmować musiał arenę w Sosnowcu.

Przy okazji odwiedzin Częstochowy, sternik rządu zapowiadał dofinansowanie modernizacji obiektu mistrza kwotą 40 mln zł z budżetu państwa. Dziś jednak, po październikowych wyborach, ta kwestia staje się mocno zagadkowa. - Kwota 40 mln złotych nie jest kwotą nierealną. Ale muszę ważyć środki. 40 mln wart jest program wspierania trenerów pracujących nie tylko z mistrzami świata, ale z młodzieżą, a więc tworzących niejako bazę dla sportu w ogóle. Czy ważniejsze jest wsparcie tych ludzi, czy inwestycja dla jednego klubu? - zastanawiał się w rozmowie z „Radiem ZET” nowy minister sportu.

Sławomir Nitras generalnie odniósł się do obietnic składanych przez Mateusza Morawieckiego i swego poprzednika, Kamila Bortniczuka. – Premier wchodził do szatni piłkarzy, obiecywał 10 albo i 100 mln. [Politycy] Dostawali jakiejś nadwrażliwości, jeździli z miasta do miasta z obietnicami, ale nie ma żadnych dokumentów w ministerstwie sportu potwierdzających te obietnice – zaznaczał.

Z tego właśnie powodu nie ma też jasności, czy dofinansowana ze Skarbu Państwa zostanie budowa nowego stadionu Ruchu Chorzów. - Tak bogaty sport, jakim jest piłka nożna, powinien sobie radzić – zauważył Sławomir Nitras, komentując w ten sposób m.in. swą decyzję, cofającą przyznanie PZPN-owi budżetowych środków (w wysokości 300 mln zł) na budowę Narodowego Centrum Szkolenia, Badań i Treningu Piłki Nożnej.

.@SlawomirNitras o Narodowym Centrum Szkolenia Badań i Treningu: Decyzja była prezentem PMM dla PZPN w kampanii wyborczej. Bardzo mi to przypomina sytuację, jak pan Morawiecki dawał premie piłkarzom w trakcie Mundialu@RadioZET_NEWS #GośćRadiaZET #Lubecka— Gość Radia ZET (@Gosc_RadiaZET) January 5, 2024