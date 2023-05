40 milionów na stadion Rakowa Częstochowa! Mateusz Morawiecki zapowiedział pomoc, będzie dofinansowanie z publicznych pieniędzy

Co z nowym kontraktem Lukasa Podolskiego? Prezes Górnika wszystko wyjaśnił

- Wesprzemy budowę stadionu Rakowa - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki podczas czwartkowej wizyty w klubie z Częstochowy. Miejscowy zespół zapewnił sobie w tym sezonie mistrzostwo Polski w piłce nożnej i przygotowuje się do gry w eliminacjach Ligi Mistrzów UEFA. Premier pogratulował przedstawicielom klubu sukcesów w ostatnich sezonach i zdobytego w obecnych rozgrywkach mistrzostwa Polski. Jednocześnie zapewnił pomoc w dostosowaniu stadionu Rakowa do wymogów UEFA.

- Postanowiliśmy zainwestować środki państwowe i wesprzeć ten sukces. Zresztą rozmowy zaczęliśmy już kilka tygodni temu, gdy to mistrzostwo nie było jeszcze pewne. Wesprzemy budowę stadionu. Do takiego poziomu, aby mógł służyć klubowi również w rozgrywkach europejskich. Już teraz trzymam kciuki za sukces w Lidze Mistrzów - powiedział Morawiecki. Mówi się, że nowy obiekt będzie kosztował około 60-70 milionów zł, a z państwowej kasy ma iść na ten cel co najmniej 40 mln.

- Dziękuję za tę deklarację, bo nie ukrywam, że napawa ona nas optymistycznie jeśli chodzi o przyszłość. Będziemy robić dużo, by doprowadzić ten klub do kolejnych sukcesów, aby był naszą wizytówką w europejskich pucharach. Harmonogram prac jest zależny od miasta Częstochowa. Te środki mogą zostać uruchomione relatywnie szybko. Czas budowy zależy od tego, jak szybko zostaną zakończone prace projektowe i kiedy będzie rozpisany przetarg - powiedział właściciel Rakowa, Michał Świerczewski.