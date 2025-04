Do przerwy bez goli

W tym sezonie Motor świetnie sobie poczyna i miał ochotę na kolejny dobry wynik. Zaczeło się obiecująco, gdy na bramką uderzył Mbaye Ndiaye. Później swoje szanse miała Cracovia, ale końcówka należała do gospodarzy, którzy oddali dwa strzały. Najpierw próbował Samuel Mraz, a potem Piot Ceglarz.

Lechia ucieka spod topora. Piast padł w Gdańsku [WIDEO]

Czerwona kartka dla Sampera

Druga połowa zaczęła się fatalnie dla Motoru. Sergi Samper sfaulował na środku boiska Flipa Rózgę. Sędzia pokazał Hiszpanowi żołtą kartką, a że była to druga kartka tego koloru, to za moment ujrzał czerwony kartonik i opuścił boisko. Goście grając w przewadze próbowali strzelić gola. Aktywny był Rózga, ale dobrze bronił bramkarz Motoru. Jednak w końcu i on popełnił błąd. Po jednym z dośrodkowań spóźnił się przy wyjściu i ubiegł go Mauro Perković i strzałem głową posłał piłkę do siatki. To była bałkańka akcja. Podawał Bośniak Ajdin Hasić, a strzelił Chorwat. W doliczonym czasie siły się wyrównały. Otar Kakabadze został ukarany czerwoną kartką (za drugą żółtą).

Artur Jędrzejczyk o występach w Legii. To było kluczowe dla rekordzisty

Motor Lublin - Cracovia 0:1

Bramki:

0:1 Mauro Perkovic 68. min

Żółte kartki:

Sergi Samper, Mathieu Scalet, Arkadiusz Najemski (Motor Lublin) - Virgil Ghita, Otar Kakabadze, Filip Rózga (Cracovia)

Czerwone kartki:

Sergi Samper (49. min, Motor Lublin) - Otar Kakabadze (90. min, Cracovia)

Sędziował: Damian Kos. Widzów: 14 767

Niels Frederiksen o idealnej sytuacji Lecha. Tego oczekuje od Radomiaka

Motor Lublin: Gasper Tratnik - Paweł Stolarski (69. Filip Wójcik), Arkadiusz Najemski, Herve Matthys, Filip Luberecki - Sergi Samper - Mbaye Ndiaye (69. Michał Król), Bartosz Wolski, Mathieu Scalet (79. Jakub Łabojko), Piotr Ceglarz (79. Kaan Caliskaner) - Samuel Mraz (59. Jean-Kevin Augustin)

Cracovia: Henrich Ravas - Virgil Ghia, Gustav Henriksson, Mauro Perkovic - Otar Kakabadze, Patryk Sokołowski (90. Bartosz Biedrzycki), Mikkel Maigaard, Patryk Janasik - Filip Rózga (79. Amir Al-Ammari), Benjamin Kallman, Ajdin Hasić

Jan Urban jeszcze raz o zwolnieniu z Górnika. Padły słowa o braku szacunku

Piłkarze Motoru nie ukrywają, że chcą skończyć sezon w pierwszej ósemce. Przed kolejką zajmowali szóstą pozycję. Jednak teraz przegrali u siebie 0:1 z Cracovią w 30. kolejce PKO BP Ekstraklasy. W ten sposób krakowski zespół przeskoczył beniaminek w tabeli.

Polska liga bez tajemnic. Sprawdź się w quizie o Ekstraklasie Pytanie 1 z 8 Który klub zdobył najwięcej mistrzostw Polski? Legia Warszawa Ruch Chorzów Górnik Zabrze Następne pytanie

Sonda Kto będzie mistrzem Polski w sezonie 2024/25? Jagiellonia Białystok Lech Poznań Raków Częstochowa Trudno przewidzieć