To już przesądzone, pomocnik odchodzi z Rakowa. Młodzieżowy reprezentant Polski trafi do beniaminka ekstraklasy

Najwierniejsi kibice Pogoni z niecierpliwością czekali na wznowienie rozgrywek, po całej lawinie niepokojących informacji o swoim klubie. Ponad 50.milionowe zadłużenie stawia pod znakiem zapytania funkcjonowanie i najbliższą przyszłość Pogoni. W przerwie zimowej drużynę opuściło trzech doświadczonych zawodników (Biczachczjan,Gorgon, Zech), czym klub obciął koszty utrzymania kadry.

Niedoszły bohater reprezentacji Polski notuje kolejny zjazd. Przykro na to patrzeć, znów trafił na wypożyczenie

W Zagłębiu szybkiego debiutu w ekstraklasie doczekali się dwaj pozyskani zimą Szwedzi – obrońca Alexander Abrahamsson oraz pomocnik Ludwig Fritzson. Najgroźniejszą i w zasadzie jedyną sytuację w pierwszej połowie stworzyli Portowcy w 40. min po rzucie rożnym, gdy Danijel Loncar główkował minimalnie nad poprzeczką. Piłkarze obu drużyn dużo biegali, ale to raczej normalne przy temperaturze bliskiej zero stopni. Niestety to bieganie nie przekładało się na sytuacje podbramkowe i celne strzały. Dopiero w 73. min, byliśmy świadkami przyśpieszenia Pogoni i to nie byle jakiego. Kamil Grosicki otrzymał podanie od Fredrika Ulvestada, pognał w sprinterskim tempie na bramkę, zwodem położył obrońce gości i strzelił obok bramkarza. W 85. min groźnym strzałem popisał się Patryk Paryzek, ale efektownie obronił bramkarz Dominik Hładun. Portowcy wygrali zasłużenie, bo zrobili więcej w tym meczu, żeby zgarnąć pełną pulę.

Afonso Sousa show w Poznaniu! Lokomotywa ruszyła pełną parą, Widzew bez szans [WIDEO]

Pogoń Szczecin - KGHM Zagłębie Lubin 1:0 (0:0)

Bramki: 1:0 Kamil Grosicki (73).

Żółta kartka - Pogoń Szczecin: Joao Gamboa, Patryk Paryzek, Danijel Loncar, Adrian Przyborek. KGHM Zagłębie Lubin: Dawid Kurminowski, Damian Dąbrowski.

Sędzia: Damian Kos (Gdańsk). Widzów 11 910.

Pogoń Szczecin: Valentin Cojocaru - Linus Wahlqvist, Danijel Loncar, Leo Borges, Leonardo Koutris - Fredrik Ulvestad, Joao Gamboa (69. Kacper Łukasiak), Kamil Grosicki (86. Marcel Wędrychowski), Rafał Kurzawa, Adrian Przyborek (83. Antoni Klukowski) - Patryk Paryzek (86. Wojciech Lisowski).

KGHM Zagłębie Lubin: Dominik Hładun - Alexander Abrahamsson, Aleks Ławniczak, Jarosław Jach, Mateusz Wdowiak - Damian Dąbrowski, Ludvig Fritzson (88. Jakub Kolan), Marek Mróz, Kajetan Szmyt (88. Bartłomiej Kłudka), Tomasz Pieńko - Dawid Kurminowski (77. Arkadiusz Woźniak). (PAP)