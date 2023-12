i Autor: Cyfrasport Legia Warszawa

Ważny apel

Na to musi uważać Legia Warszawa. Były kadrowicz przestrzega stołeczny klub

W tym sezonie Legia zamierza odzyskać mistrzostwo, a także obronić Puchar Polski. Jeszcze chce wywalczyć awans do fazy pucharowej Ligi Konferencji. Czy to wszystko uda się zrealizować warszawskiej drużynie? Były kadrowicz Kamil Kosowski przestrzega stołeczny klub. Na to w jego ocenie musi uważać Legia, aby na koniec sezonu nie zostać z niczym.