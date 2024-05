Nene nadzieją Jagiellonii na gole i mistrzostwo Polski. Co za słowa o gwieździe wicelidera!

Jagiellonia nie kalkuluje

Piechna docenił postawę Jagiellonii w ekstraklasie. Uważa, że to właśnie klub z Podlasia sięgnie pod złoto pod warunkiem, że wygra u siebie z Koroną i Wartą. - Ten zespół nie kalkuluje, lecz od razu rusza na rywala - powiedział Grzegorz Piechna w rozmowie z "Super Expressem". - Podoba mi się taki otwarty futbol, nastawiony na grę do przodu i strzelanie goli. Jagiellonia jest pewna siebie. Nawet jak straci bramkę, to od razu bierze się za odrabianie strat. Wydaje mi się, że działa to na zasadzie: spokojnie nic się nie stało, zaraz to sobie odbijemy - opisał postawę wicelidera.

Mirosław Okoński bez tajemnic. Szalona kariera i życie legendy Lecha Poznań. Ten film trzeba koniecznie zobaczyć!

W środku pomocy widzi wszystko

Były król strzelców ekstraklasy zwrócił uwagę na trzech liderów Jagiellonii. Podoba mu się gra Afimico Pululu w ataku, a także duet pomocników. - Pululu mocno trzyma się na nogach - tak Piechna komplementował napastnika białostoczan. - To niewygodny gracz dla obrońców. Potrafi się zastawić, niezwykle trudno mu odebrać piłkę. Dominik Marczuk sezon ma udany, ale jego ocenę obniżają ostatnie dwa występy. Zmarnował dwie świetne sytuacje, które powinien wykorzystać. Świetnie wypada za to Nene, który w środku pomocy widzi wszystko. Portugalczyk ma dobrze ułożoną lewą nogą. Przyjemnie patrzy się na jego grę, podania i strzały - stwierdził były napastnik.

Maciej Śliwowski o „rozwalonej” Legii, zadziornym Josue, spiętym Gualu. Były as mówi o lalce Voodoo, tego trenera potrzeba w stolicy [ROZMOWA SE]

Quiz. Czy rozpoznasz piłkarzy z PRL-u. Brak 15/15 to wstyd dla fanów futbolu! Pytanie 1 z 15 Zacznijmy od czegoś prostego. Ten były piłkarz reprezentacji Polski grał w Widzewie Łódź, Juventusie Turyn i AS Romie. Po latach kariery był m.in. trenerem reprezentacji Polski oraz szefem PZPN. Jest nim? Zbigniew Boniek Adam Nawałka Roman Kosecki Leszek Pisz Dalej

Sonda Czy Jagiellonia Białystok będzie mistrzem Polski? Tak, bez dwóch zdań! Nie, bez przesady Trudno powiedzieć, ale ma duży potencjał

David Balda: Klimala jest gotów zastąpić Exposito Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.