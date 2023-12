Nie żyje Janusz Filipiak. Wieloletni prezes Cracovii i Comarchu zmarł w wieku 71 lat, wielka strata polskiej piłki

Pierwszy transfer (z) Legii. To już przesądzone, wicemistrz rozstaje się z piłkarzem. Był szpaler i pożegnanie z kibicami

Janusz Filipiak – a formalnie założona przezeń w 1993 roku firma Comarch - oficjalnie związał się z Cracovią u progu XXI wieku jako sponsor sekcji hokejowej i piłkarskiej. W styczniu 1993, po podpisaniu umowy z prezydentem Jackiem Majchrowskim, spółka stała się udziałowcem MKS Cracovia, stopniowo zwiększając pakiet posiadanych udziałów. Półtora roku później Filipiak objął stanowisko prezesa „Pasów”. Od tamtej pory datują się kolejne sukcesy sportowców obu sekcji.

Nie żyje Janusz Filipiak. Miał 71 lat

Latem 2004 roku futboliści wrócili do ekstraklasy i występują w niej niemal nieprzerwanie (wyjąwszy pierwszoligowy sezon 2012/13). Wisienką na torcie w owych dwóch dekadach pod skrzydłami Comarchu był Puchar Polski, zdobyty w roku 2020 i okraszony Superpucharem. W tym samym czasie hokeiści Cracovii siedmiokrotnie zdobyli tytuł mistrza kraju, dorzucając do tego cztery srebrne i dwa brązowe medale.

Kilka tygodni temu do czasowego wykonywania funkcji prezesa zarządu MKS Cracovia SSA (od 6 listopada do 6 lutego 2024) oddelegowana została małżonka profesora, Elżbieta Filipiak. 15 grudnia klub na swej stronie internetowej ogłosił konkurs na to stanowisko.

W niedzielę informację o śmierci Janusza Filipiaka przekazała spółka Comarch. „Zarząd Comarch S.A. z wielkim smutkiem informuje o otrzymaniu informacji o śmierci Prezesa Zarządu, Pana Profesora Janusza Filipiaka. W związku z powyższym z dniem 17 grudnia 2023 r. wygasa mandat Pana Profesora Janusza Filipiaka w zarządzie Spółki. Pan Profesor Janusz Filipiak był współzałożycielem Comarch S.A., jednym z głównych akcjonariuszy i wieloletnim Prezesem Zarządu Spółki” – napisano w komunikacie giganta z branży IT.