Nie żyje prezes polskiego klubu. Zginął w tragicznym wypadku tuż przed Wielkanocą. Miał 43 lata

Erik Exposito się przełamał, tylko co z tego? Śląsk znów się potknął, bo Piast do końca szarpał „na Dzika”

Selekcjoner to widział

Dostało się Szymonowi Marciniakowi tuż przed świętami, bomba prosto między oczy. Powinien to przemyśleć przy świątecznym stole?

Świąteczne ciasteczka „Grosika”. Reprezentant Polski znakomitymi asystami poprowadził Pogoń do zwycięstwa [WIDEO]

Do tragedii doszło wieczorem w Wielki Piątek w pobliżu miejscowości Różanki w gminie Susz na trasie Iława - Susz. Na drodze wojewódzkiej 521 w województwie warmińsko-mazurskim osobowe audi uderzyło w drzewo. W wyniku zdarzenia zginął kierujący autem 43-latek. Jak się okazało, był to prezes klubu KS Unia Susz - Damian Paszynin. Portal "infoilawa.pl" informował, że samochód uderzył w przydrożne drzewo, w wyniku czego został rozerwany na pół, a jego szczątki były porozrzucane nawet kilka metrów dalej. Najbardziej prawdopodobną przyczyną wypadku było niedostosowanie prędkości do warunków ruchu.

Śmierć Paszynina w sobotę rano potwierdził jego klub. W mediach społecznościowych Unii Susz pojawił się oficjalny komunikat. "Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że wczoraj tragicznie zmarł nasz Prezes, Damian Paszynin. To ogromna strata dla całej społeczności Unii Susz i nie tylko. Damian był nie tylko wyjątkowym liderem, ale przede wszystkim wspaniałym człowiekiem" - poinformowano. W wyniku tej tragedii odwołano sobotni mecz z Huraganem Morąg, który odbędzie się w późniejszym terminie.

"W imieniu zarządu, zawodników oraz całej rodziny klubu, pragniemy wyrazić nasze najszczersze kondolencje dla żony Damiana, ich dzieci oraz najbliższych. Damian był sercem i duszą Unii Susz. Jego oddanie, zaangażowanie i pasja nie miały granic. Prosimy o chwilę zadumy i modlitwy za duszę Damiana oraz o wsparcie dla jego najbliższych w tych trudnych chwilach. Odszedł od nas człowiek, który na zawsze pozostanie w naszych sercach. Spoczywaj w pokoju, nasz drogi Prezesie. W zaistniałej sytuacji dzisiejszy mecz z Huraganem Morąg jest odwołany i zostanie rozegrany w innym terminie" - zakończono. Unia Susz gra w klasie okręgowej w województwie warmińsko-mazurskim. Po 18 meczach zajmuje dziewiąte miejsce w tabeli z dorobkiem 27 punktów.