Nowe informacje o stanie zdrowia gwiazdy Legii. "Kacper Tobiasz cały czas..."

Tobiasz zapowiedział, że wróci niebawem

Kacper Tobiasz w tym sezonie wywalczył sobie miejsce w bramce Legii. Jest jednym z odkryć rozgrywek. Do tej pory wystąpił we wszystkich meczach. Jednak w poprzedniej kolejce, w spotkaniu wyjazdowym z Piastem Gliwice (1:0) doznał urazu barku. Kontuzji nabawił się w doliczonym czasie, gdy wybijał piłkę, a wpadł na niego pomocnik Damian Kądzior. - Dziękuję wszystkim za wiadomości, nie musicie się martwić, wrócę niedługo, cała Legia zawsze razem - napisał ostatnio młody bramkarz w mediach społecznościowych.

Cały czas odczuwa ból, nie chcą ryzykować

Na konferencji prasowej przed meczem z Widzewem trener Kosta Runjaić przedstawił informacje na temat bramkarza Legii. - Będziemy obserwować Kacpra Tobiasza - powiedział Kosta Runjaić, cytowany przez oficjalną stronę warszawskiej drużyny. - Cały czas odczuwa ból. Być może gdyby grał na innej pozycji, to aż tak by go nie odczuwał. Jednak nie chcemy ryzykować zdrowiem naszego bramkarza - wyznał.

Carlitos jest gotowy do gry

Pozytywne dla szkoleniowca jest to, że do jego dyspozycji będzie już napastnik Carlitos. Hiszpan na starcie rundy rewanżowej, w konfrontacji z Koroną Kielce, złamał prawą rękę. - Mogę powiedzieć za to, że Carlitos jest gotowy do gry i prawdopodobnie będzie w składzie - oznajmił Runjaić, który wyjaśnił także, jaki jest stan zdrowia innych kontuzjowanych graczy: - Sytuacja Blaża Kramera jest bardziej złożona. Potrzeba będzie jeszcze trochę cierpliwości, aby ten piłkarz do nas wrócił. O wiele lepiej wygląda sytuacja Lindsaya Rose’a. Ten zawodnik w przyszłym tygodniu powinien wrócić do treningów - przekazał szkoleniowiec wicelidera ekstraklasy.

Dziękuję wszystkim za wiadomości, nie musicie się martwić, wrócę niedługo 😅💪🏻✌🏻 Cała Legia Zawsze Razem 😄 pic.twitter.com/jn23VBwtRz— Kacper Tobiasz (@caspertobiasz) February 21, 2023

