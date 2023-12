Nowe wyzwanie przed byłymi gwiazdami reprezentacji Polski. Wyprowadzą klub na prostą?

Śląsk liderem ekstraklasy, sięgnie po mistrzostwo? "Dla tuzów ligi to policzek"

Tak to widzi legenda ekstraklasy

Krzysztof Stanowski uderzył z pełną mocą w Jakuba Rzeźniczaka. Aż zaczął przeklinać, oskarżył go o krzywdzenie córki

nazwał go potworem

Kosowski apeluje o spokój

W tym sezonie Podbeskidzie spisuje się fatalnie w I lidze. Po rundzie jesiennej zespół jest w strefie spadkowej. Zajmuje 17. miejsce. Jeśli nie otrząśnie się w rundzie rewanżowej, to w nowej edycji przyjdzie tej drużynie występować już w drugiej lidze. Są pierwsze roszady, aby to zmienić. Do klubu dołączył duet byłych kadrowiczów, którzy z Wisłą Kraków świętowali przed laty mistrzostwo Polski. Kamil Kosowski został doradcą zarządu, a Marcin Kuźba dyrektorem sportowym. Zastąpili Sławomira Cienciałę (dyrektor) i Marka Sokołowskiego (menedżer). - Apeluję o spokój - powiedział Kamil Kosowski podczas konferencji prasowej, cytowany przez PAP. - Jesteśmy na początku drogi. Zaczynamy mocno działać. Jestem przekonany, że przydałaby się nam taka pozytywna energia - wyznał były pomocnik kadry.

Śląsk liderem ekstraklasy, sięgnie po mistrzostwo? "Dla tuzów ligi to policzek"

Transfery mają być wzmocnieniem

Klub chciałby zająć na koniec sezonu minimum 10. pozycję. Ważne będą zimowe transfery. Kosowski chciałby, aby nowe nabytki były wzmocnieniem zespołu. - Na pewno będzie to środkowy obrońca, jeden albo dwóch środkowych pomocników oraz napastnik. To są priorytety - tłumaczył Marcin Kuźba, cytowany przez PAP, odpowiadając na pytanie o przyszłe transfery.

Były kadrowicz o szansach Legii na tytuł. Konkretna analiza, jest też o awansie w pucharach

QUIZ. Jak dobrze znasz polską ekstraklasę? Pytanie 1 z 10 Który z tych klubów najwięcej razy sięgał po mistrzostwo Polski? Legia Warszawa Wisła Kraków Górnik Zabrze Ruch Chorzów Dalej

Sonda Czy Polska wygra baraże i awansuje na Euro 2024? Tak! Nie Trudno powiedzieć

Jan Tomaszewski masakruje Grzegorza Brauna Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.