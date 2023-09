Opromieniona Legia zwycięska w ligowym klasyku? Widzew będzie chciał sprawić niespodziankę

Kursy TOTALbet: Legia Warszawa – Widzew Łódź

Zawodnicy Legii przyzwyczaili już w kwalifikacjach do Ligi Konferencji Europy, że nie interesują ich mało emocjonujące mecze. Nie inaczej było podczas rewanżowego starcia przeciwko FC Midtjylland. Wicemistrzowie Polski wyszli na prowadzenie krótko po przerwie po golu Tomasa Pekharta, ale niespełna 20 minut później – przy sporej dozie szczęścia – goście wyrównali. W kolejnych minutach obie ekipy miały jeszcze „piłki meczowe”, ale kolejne bramki już nie padły. Nie ujrzeliśmy ich także w dogrywce, co oznaczało serię rzutów karnych. Tam więcej zimnej krwi zachowali gospodarze, którzy w sześciu seriach nie pomylili się ani razu. Duńczycy długo także strzelali bezbłędnie, w końcu Kacper Tobiasz obronił jednak uderzenie Gartenmanna, zapewniając swojej drużynie awans do fazy grupowej. Trzeba przy tym zauważyć, że jak do tej pory Legia tak „wesołą” grę w defensywie prezentuje jedynie w Europie, gdzie w 6 meczach straciła aż 13 goli. W PKO BP Ekstraklasie podopieczni Kosty Rujacicia rozegrali jak do tej pory 4 spotkania, tracąc zaledwie jedną bramkę i zdobywając przy tym 10 pkt. Ten pozytywny trend zespół ze stolicy będzie chciał podtrzymać w niedzielnym klasyku z Widzewem i zdaniem TOTALbet ma na to duże szanse. Kurs na triumf gospodarzy legalny polski bukmacher ustali na poziomie 1.55, w przypadku gości z Łodzi jest to natomiast 6.10.

Czy Widzew ma z kolei jakiekolwiek argumenty przed niedzielnym starciem przy ul. Łazienkowskiej? Trzeba przyznać szczerze, że trudno takowe znaleźć. Podopieczni Janusza Niedźwiedzia notują rozczarowujący początek sezonu, po 6 seriach spotkań mając w dorobku zaledwie 7 pkt i zajmując 11. miejsce w ligowej tabeli. Łodzianie jak do tej pory byli w stanie pokonań jedynie dwóch beniaminków – Puszczę Niepołomice (3:2) oraz ŁKS (1:0). Nawet w tych meczach postawa drużyny daleka była od oczekiwań, a na domiar złego po niedawnej, domowej porażce ze Śląskiem Wrocław zaczęto głośno mówić o ewentualnej zmianie na stołku trenera. Ewentualna wygrana w Warszawie z pewnością sprawiłaby, że Janusz Niedźwiedź „kupiłby sobie” trochę czasu, ale na ten moment taki scenariusz wydaje się niezbyt prawdopodobny. Legia w bieżącym sezonie PKO BP Ekstraklasy wygrała wszystkie trzy domowe mecze, nie tracąc w nich ani jednej bramki. Widzew z kolei z delegacji przywiózł w tych rozgrywkach jedynie punkcik, po remisie w Zabrzu z Górnikiem (1:1). Ligowe klasyki mają jednak to do siebie, że często drużyna znajdująca się w lepszym położeniu nie potrafi udowodnić swojej wyższości na murawie. Czy tak będzie i tym razem? Przekonamy się w niedzielne popołudnie. Eksperci z TOTALbet nie mają natomiast wątpliwości, że komplet „oczek” pozostanie w stolicy – kurs na triumf Legii wynosi 1.55, w przypadku Widzewa jest to 6.10.

Wybrane kursy TOTALbet

Wynik meczu:

Legia – 1.55 remis – 4.55 Widzew – 6.10

Podwójna szansa:

1X – 1.15 12 – 1.21 X2 – 2.34

Legia strzeli gola:

tak – 1.11 nie – 5.80

Widzew strzeli gola:

tak – 1.59 nie – 2.27

Total – suma goli w meczu:

poniżej 0.5 – 11.00 powyżej 0.5 – 1.03

poniżej 1.5 – 4.10 powyżej 1.5 – 1.22

poniżej 2.5 – 2.11 powyżej 2.5 – 1.71

poniżej 3.5 – 1.44 powyżej 3.5 – 2.74

poniżej 4.5 – 1.17 powyżej 4.5 – 4.95

poniżej 5.5 – 1.05 powyżej 5.5 – 9.00

