Patryk Kun w Legii Warszawa, co zdecydowało o tym transferze? "Wniesie dużo jakości do drużyny"

Dojrzewał w Rakowie jako człowiek i piłkarz

Patryk Kun podpisał umowę na trzy lata. Do Legii dołączy po zakończeniu obecnego sezonu. W ekstraklasie pokazał się najpierw w Arce, ale największy rozwój zrobił w Rakowie pod rządami trenera Marka Papszuna. W poprzednim roku był powoływany do reprezentacji Polski, gdy selekcjonera Czesława Michniewicza. Dlaczego wicelider ekstraklasy sięgnął po pomocnika Rakowa? - Naszą ambicją jest powrót do gry na wielu frontach - powiedział trener Kosta Runjaić na konferencji prasowej, cytowany przez klubowe media. - Musimy mieć dobrą nie tylko pierwszą jedenastkę, ale także szeroką kadrę. Patryk Kun ma dużą jakość. Obserwowaliśmy go. Dojrzewał w Rakowie jako człowiek i piłkarz - komplementował zawodnika.

Kun to osobowość i charakter

Szkoleniowiec zwrócił uwagę na atuty nowego gracza. - Kun dobrze radzi sobie w ustawieniu, w którym gramy - wyznał. - Wniesie dużo jakości do naszej drużyny. To reprezentant Polski, który jest w świetnym wieku dla piłkarza. Bardzo się cieszę, że transfer zamknęliśmy jeszcze przed początkiem okienka - podkreślił i dodał: - Jeżeli Filip Mladenović zostanie w Legii, to na pewno czeka nas ciekawa rywalizacja. Patryk ma świetny charakter, która wpisuje się w naszą politykę. Jakość, osobowość, charakter, to wszystko jest u niego w najlepszym porządku - stwierdził trener Runjaić, cytowany przez oficjalny portal Legii.

