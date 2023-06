Patryk Kun z wyzwaniem po transferze do Legii. W to celuje nowy nabytek wicemistrza Polski

Z Rakowem od pierwszej ligi po mistrzostwo Polski

Patryk Kun umowę z Legią podpisał jeszcze w trakcie poprzedniego sezonu. Piłkarz zdecydował się bowiem nie przedłużać kontraktu z Rakowem, z którym odniósł największe sukcesy w karierze. Pobyt w ekipie spod Jasnej Góry zakończył z przytupem, bo sięgnął po mistrzostwo Polski. Spędził w tym klubie pięć lat. Zaczynał w pierwszej lidze. W ekstraklasie rozegrał 132 mecze, strzelił sześć goli w polskiej lidze. Lista sukcesów z Rakowem jest imponująca: był mistrzem, dwa razy wicemistrzem, dwa razy zdobył Puchar Polski i dwa razy Superpuchar. To ostatnie trofeum wywalczył także jako zawodnik Arki Gdynia przed pięcioma laty, w swoim debiutanckim sezonie w ekstraklasie.

W warszawskim zespole wiele sobie obiecując po tym zawodniku. To właśnie on ma zastąpić Filipa Mladenovicia, który niedawno związał się z Panathinaikosem Ateny. - Przyszedłem do Legii, żeby wygrywać trofea - powiedział Patryk Kun w rozmowie z oficjalnym portalem stołecznej drużyny. - Legia jest najbardziej utytułowanym i najbardziej medialnym klubem w Polsce. To kolejny krok do przodu w mojej karierze. Chcę się rozwijać. Wiem, że mogę jeszcze to zrobić i chcę stać się lepszym zawodnikiem. Przez pięć lat byłem w Rakowie. Potrzebuje nowych wyzwań, nowych możliwości. Legia jest idealnym miejscem do tego - tłumaczył nowy nabytek warszawskiego klubu.

