Legia Warszawa wznowiła treningi, a jej kapitan... Josue zaskoczył kolegów z zespołu

Podczas weekendu wicemistrzowie Polski przechodzili badania. Na razie 27 zawodników będzie ćwiczyło w ośrodku klubowym, a 24 czerwca zespół wyjedzie na zgrupowanie do Austrii. Na pierwszych zajęciach pojawili nowi gracze. Był Marc Gual z Jagiellonii, czyli król strzelców ekstraklasy oraz Dominik Kun. Były gracz Rakowa wiele sobie obiecuje po transferze do ekipy z Łazienkowskiej. - Przyszedłem do Legii, żeby wygrywać trofea. Potrzebuje nowych wyzwań - zadeklarował Kun, cytowany przez klubowe media.

Carlitos wyjedzie na Cypr?

Z wypożyczenia wrócili także: bramkarz Gabriel Kobylak (Radomiak) oraz Joel Abu Hanna (Lechia). Jest także napastnik Carlitos, który nie może być zadowolony z ubiegłego sezonu. Czy Hiszpan zostanie w stołecznym klubie? Ostatnio łączony był z przejściem do APOEL-u Nikozja, gdzie trenerem został Ricardo Sa Pinto, który pracował w Legii.

Kto rywalem w Lidze Konferencji?

21 czerwca Legia pozna rywala w II rundzie el. Ligi Konferencji. Warszawski zespół będzie rozstawiony na tym etapie rozgrywek.

