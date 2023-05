Piast Gliwice uciekł spod topora. Kibice mogą spać spokojnie, PZPN podjął decyzję

Aleksandar Vuković rozwiał wszelkie wątpliwości w sprawie swej przyszłości. „To nie jest temat, do którego trzeba by się w odnosić”

Po fatalnym początku sezonu w Piaście doszło do zmiany trenera. Waldemara Fornalika po kilku latach pracy w Gliwicach zastąpił Aleksandar Vuković i szybko poprawił grę drużyny. Obecnie Piast jest niepokonany od 19 lutego i porażki 1:0 z Legią. Od tamtej pory ma na koncie 8 zwycięstw i dwa remisy. Dzięki temu gliwiczanie wysforowali się na 5. miejsce w tabeli i na trzy kolejki przed końcem sezonu mają jeszcze szanse na awans do europejskich pucharów. Musieliby jednak liczyć na dramat Lecha Poznań lub Pogoni Szczecin, na co się nie zanosi. Wobec tego decyzja Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN o nieprzyznaniu Piastowi licencji na rozgrywki UEFA w sezonie 2023/24 nie jest aż tak bolesna, ale jeszcze niedawno niepewny stał się byt tego klubu w Ekstraklasie. Pierwotnie komisja nie uwzględniła wniosku klubu z Gliwic, jednak po kilkunastu dniach odwołanie Piasta przyniosło skutek.

Piast Gliwice uciekł spod topora. PZPN przyznał licencję na grę w Ekstraklasie

Pierwsza decyzja PZPN miała związek z zaległościami klubu wobec byłego trenera, Waldemara Fornalika. Piast zapowiadał odwołanie i faktycznie to zrobił, rozliczając się też z byłym selekcjonerem. To wystarczyło, by komisja dopuściła zespół z Gliwic do kolejnego sezonu. "Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych PZPN postanowiła: Uznać spełnienie kryterium F.04 Podręcznika Licencyjnego dla Klubów Ekstraklasy na sezon 2023/2024 przez Piast Gliwice i zmienić decyzję nr 18 Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN z 27 kwietnia 2023 roku w części dotyczącej nieprzyznania Piastowi Gliwice licencji na rozgrywki Ekstraklasy w sezonie 2023/2024 w ten sposób, że przyznaje klubowi licencję na rozgrywki Ekstraklasy w sezonie 2023/2024 z nadzorem finansowym i infrastrukturalnym" - poinformowano.

Jednocześnie podtrzymano brak licencji na występy Piasta w rozgrywkach UEFA w sezonie 2023/24. Zarząd klubu będzie musiał zapłacić też grzywnę w wysokości 10 tysięcy złotych za naruszenie dyscypliny procesu licencyjnego. W ostatnich trzech kolejkach gliwiczanie zmierzą się z Koroną Kielce, Wartą Poznań i Lechią Gdańsk. Pierwszy z tych meczów już w piątek (12 maja) o 18:00.

