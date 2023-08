Piekielnie trudne zadanie Pogoni. Portowcy sprawią niespodziankę i wyeliminują faworyta?

Kursy TOTALbet: KAA Gent – Pogoń Szczecin

Trzeba przyznać, że piłkarze Pogoni Szczecin kwalifikacje do Ligi Konferencji Europy rozpoczęli bardzo pozytywnie. W starciu z północno-irlandzkim Linfield FC – pomimo drobnych problemów – kwestię awansu rozstrzygnęli już w pierwszym, wyjazdowym spotkaniu. Choć ewidentnie nie był to mecz golkipera Portowców Dante Stipicy, jego koledzy z formacji ofensywnych zrobili swoje, dzięki czemu szczecinianie wygrali ostatecznie aż 5:2. To chyba uśpiło nieco czujność podopiecznych Jensa Gustafssona, którzy przed własną publicznością dwukrotnie dali się zaskoczyć. Przyjezdni, dowodzeni przez legendę tamtejszej piłki – Davida Healy’ego, na stadionie im. Floriana Krygiera bardzo szybko wyszli na prowadzenie, a pomimo wyrównującej bramki dla Pogoni, krótko po przerwie byli w stanie uczynić to ponownie. Kolejne fragmenty meczu należały już jednak do gospodarzy, którzy swoją przewagę udokumentowali dwoma kolejnymi trafieniami. Najpierw do siatki trafił Wahlqvist, a zwycięstwo szczecinianom zapewnił fenomenalnym uderzeniem z dystansu Bichakhchyan. Dzięki tej wygranej Pogoń zameldowała się w III rundzie kwalifikacyjnej, gdzie poprzeczka pójdzie już bardzo mocno w górę. Rywalem czwartej drużyny minionego sezonu PKO BP Ekstraklasy będzie bowiem belgijski KAA Gent. Pierwszy mecz odbędzie się już w najbliższą środę w Gandawie i nie ma co ukrywać – zdecydowanym faworytem będą gospodarze. TOTALbet kurs na triumf Belgów ustalił na poziomie 1.34, potencjalny triumf Pogoni „wyceniono” z kolei aż na 7.00. Przypomnijmy jeszcze, że zwycięzca tej pary w walce o fazę grupową LKE zmierzy się z lepszym z pary Dila Gori (Gruzja) – APOEL Nikozja (Cypr).

i Autor: TOTALbet

KAA Gent będzie stanowić dla Pogoni nie lada wyzwanie, jest to bowiem zespół o uznanej klasie, regularnie występujący w europejskich pucharach. Zespół prowadzony przez Heina Vanhaezebroucka wygrał w minionym sezonie grupę play-off Ligi Konferencji (schemat rozgrywek ligi belgijskiej zakłada play-offy), dzięki czemu mógł wystąpić w eliminacjach. Zespół ten – podobnie jak Portowcy – rozpoczął zmagania od II rundy, gdzie ich rywalem był słowacki MSK Zilina. Ekipa z Gandawy nie pozostawiła złudzeń, kto jest lepszy, wygrywając w dwumeczu aż 10:3. W starciu z polską ekipą taki rezultat zapewne nie będzie miał miejsca, choć wyraźnym faworytem tej rywalizacji będą Belgowie. W ich składzie możemy znaleźć wielu jakościowych zawodników m.in. występującego do niedawna w Bundeslidze Jordana Torunarighę czy wycenianego na ok. 20 mln euro młodziutkiego nigeryjskiego napastnika – Gifta Orbana. To właśnie ściągnięty zimą z norweskiego Stabaek zawodnik będzie stanowił największe wyzwanie dla defensywy szczecinian. 21-latek szturmem wziął bowiem belgijską ligę, notując jak do tej pory w barwach Gentu 24 mecze i strzelając aż 22 gole. Do niedawna w Gandawie występował także doskonale znany z polskich boisk Vadis Odjidja-Ofoe, który swego czasu czarował nas, grając w Legii Warszawa. Doświadczony zawodnik latem zasilił jednak szeregi Hajduka Split, w starciu z Pogonią go zatem nie obejrzymy. Nawet bez niego Belgowie będą jednak wyraźnym faworytem. TOTALbet za każdą złotówkę postawioną na ich triumf w pierwszym meczu płaci 1.34 zł, w przypadku wygrane Pogoni jest to natomiast 7.00 zł.

Sonda Czy Pogoń Szczecin awansuje do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy? Tak Nie Trudno powiedzieć

Wybrane kursy TOTALbet

Wynik meczu:

Gent – 1.34 remis – 4.95 Pogoń – 7.00

Podwójna szansa:

1X – 1.09 12 – 1.14 X2 – 2.56

Awans:

Gent – 1.28 Pogoń – 3.35

Gent strzeli gola:

tak – 1.06 nie – 6.30

Pogoń strzeli gola:

tak – 1.59 nie – 2.13

Total – suma goli w meczu:

poniżej 0.5 – 8.75 powyżej 0.5 – 1.01

poniżej 1.5 – 4.40 powyżej 1.5 – 1.15

poniżej 2.5 – 2.32 powyżej 2.5 – 1.50

poniżej 3.5 – 1.53 powyżej 3.5 – 2.23

poniżej 4.5 – 1.21 powyżej 4.5 – 3.65

poniżej 5.5 – 1.07 powyżej 5.5 – 6.10

Podane kursy mogą ulec zmianie.

Artykuł sponsorowany przez TOTALbet. TOTALbet posiada zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych. Udział w nielegalnych grach hazardowych grozi konsekwencjami prawnymi. Hazard związany jest z ryzykiem.