Piłkarz Wisły Kraków nagle trafił do szpitala. Klub przekazał najnowsze informacje o jego zdrowiu

James Igbekeme spędzi kilka dni w szpitalu

"W czwartek 5 grudnia 2024 roku James Igbekeme trafił do szpitala ze względu na ból w klatce piersiowej. Pomocnik niezwłocznie poddany został badaniom, które wykluczyły ostre niedokrwienie mięśnia sercowego. Zawodnik pozostanie na kilka dni w szpitalu w celu dalszej diagnostyki. Sztab medyczny klubu jest w kontakcie z lekarzem prowadzącym. James, czekamy na ciebie!" - poinformowała Wisła Kraków w czwartkowe południe.

Hospitalizacja Nigeryjczyka rozpoczęła się zaledwie dwa dni po bolesnej porażce Wisły w Pucharze Polski. Triumfatorzy ostatniej edycji PP przegrali po dogrywce w 1/8 finału z Polonią Warszawa (3:2), a Igbekeme spędził na boisku pełne 120 minut. W piątek piłkarze "Białej Gwiazdy" będą mieli okazję do rewanżu w lidze, ale będą musieli poradzić sobie bez tego pomocnika.

[Rᴀᴘᴏʀᴛ ᴍᴇᴅʏᴄᴢɴʏ]W czwartek 5 grudnia 2024 roku James Igbekeme trafił do szpitala. Zawodnik przechodzi badania. Czekamy na Ciebie, James! Więcej o stanie zdrowia zawodnika ▶️ https://t.co/6bZuMYR9IM pic.twitter.com/v1gnwWTiUU— Wisła Kraków (@WislaKrakowSA) December 5, 2024

Igbekeme trafił do Wisły na zasadzie wypożyczenia w lutym 2023 roku. Po kilku miesiącach wrócił jednak do Realu Saragossa i dopiero przed tym sezonem przeniósł się na dobre do Krakowa. Kontrakt podpisał w sierpniu i szybko stał się jednym z kluczowych piłkarzy Wisły. Wcześniej próbował swoich sił w Portugalii, Hiszpanii i USA. Kontrakt 29-latka wygasa w czerwcu przyszłego roku, ale na razie kluczowy jest powrót do pełni zdrowia.

Pod komunikatem krakowskiego klubu kibice ruszyli z życzeniami powrotu do zdrowia. Do końca roku Wisła rozegra jeszcze dwa ligowe mecze - z Polonią Warszawa i Miedzią Legnica. Później uda się na zimową przerwę, po której wznowi rozgrywki dopiero w połowie lutego. Oby ze zdrowym Igbekeme.