Polonia znów bez zwycięstwa. Czarne Koszule w tarapatach, uratują się przed spadkiem?

Cztery mecze bez wygranej

Piłkarze Polonii zremisowali 2:2 na wyjeździe z Termaliką Nieciecza w 31. kolejce I ligi. To był ważny mecz w kontekście walki o utrzymanie. Przed przerwą rzut karny wykorzystał Michał Bajdur, a zaraz po wznowieniu trafił Krzysztof Koton, który przymierzył zza pola karnego. Mimo że beniaminek ze stolicy całą drugą połowę grał w przewadze, to nie wykorzystał szansy. Po godzinie stracił bramkę i dał sobie wydrzeć wygraną. To dla Polonii czwarty z rzędu mecz bez zwycięstwa. Wprawdzie zajmuje 15. miejsce i wciąż jest nad strefą spadkową, ale ma nad nią tylko punkt przewagi.

Ważne dwa mecze u siebie

Kolejne dwa mecze Czarne Koszule zagrają u siebie. Najpierw rywalem będzie Górnik Łęczna (12.05), a następnie Odra Opole (19.05). Sezon ekipa z Konwiktorskiej zakończy wyjazdem ze Stalą Rzeszów (26.05). W lepszej sytuacji jest Znicz Pruszków, który plasuje się na 12. pozycji , ale 5 maja ma przed sobą jeszcze mecz u siebie z Chrobrym Głogów.

Quiz. Czy rozpoznasz piłkarzy z PRL-u. Brak 15/15 to wstyd dla fanów futbolu! Pytanie 1 z 15 Zacznijmy od czegoś prostego. Ten były piłkarz reprezentacji Polski grał w Widzewie Łódź, Juventusie Turyn i AS Romie. Po latach kariery był m.in. trenerem reprezentacji Polski oraz szefem PZPN. Jest nim? Zbigniew Boniek Adam Nawałka Roman Kosecki Leszek Pisz Dalej