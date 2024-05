Artur Jędrzejczyk w pogoni za rekordami Legii. Goni byłe gwiazdy, pokaże klasę z Radomiakiem?

Ależ fatalne wieści dla Górnika! Potwierdziło się najgorsze, to koniec sezonu. Emocjonalny wpis zawodnika i natychmiastowa reakcja

Gdy przed osiemnastoma laty Jędrzejczyk trafił do Legii z Igloopolu Dębica, to zapewne nie przypuszczał, że na jego koncie będzie tyle sukcesów. Jest najbardziej utytułowanym piłkarzem w dziejach warszawskiej drużyny. W dorobku ma trzynaście trofeów. Takim dorobkiem nie może się pochwalić żaden z byłych ulubieńców klubu, a przecież nie brakowało w nim wielkich gwiazd. „Jędza” sześć razy był mistrzem, sześć razy zdobył Puchar Polski, a raz Superpuchar. Do tego doszły występy w europejskich pucharach i reprezentacji Polski na EURO i dwóch mundialach.

Meczem ze Stalą ruszył w pościg za Deyną

W poprzedniej kolejce dopisał kolejny rozdział do tej listy: w Mielcu rozegrał mecz numer 377. Trener Goncalo Feio zdecydował, że Jędrzejczyk w starciu ze Stalą będzie rezerwowym. W wyjściowej jedenastce znalazł się Radovan Pankov. Jednak przed startem zawodów Serb zgłosił niedyspozycję. W jego miejsce do składu wskoczył właśnie „Jędza”, który pomógł w odniesieniu zwycięstwa.

Z Radomiakiem zaczął w pierwszym składzie

W ten sposób Jędrzejczyk ruszył w pościg za legendami Legii, które mogą pochwalić się rekordową liczbą występów, licząc wszystkie rozgrywki. Jak podał oficjalny portal klubu doświadczony obrońca zajmuje w tym ekskluzywnym gronie piąte miejsce. Mecz z Radomiakiem zaczyna w pierwszym składzie, wiec jego bilans to już 378 gier. Rekordzistą w tej klasyfikacji jest Lucjan Brychczy - 452 występy. Za jego plecami usadowił się Jacek Zieliński - 404 mecze, a podium zamyka Miroslav Radović - 391 spotkań. Teraz Jędrzejczyk goni samego Kazimierza Deynę, którego bilans to 388 meczów.

