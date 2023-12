Polska piłka w żałobie po śmierci Janusza Filipiaka. Tak pożegnano legendarnego prezesa Cracovii

Janusz Filipiak na zawsze zapisał się w historii Cracovii. Nie tylko tej piłkarskiej, choć to z nią kojarzy go większość kibiców. Pod jego wodzą krakowski klub wywalczył m.in. Puchar Polski i Superpuchar kraju w 2020 roku. Wielkie sukcesy odnosiła również hokejowa sekcja Cracovii, a dla osób nieinteresujących się sportem był on najbogatszym profesorem w Polsce. To Filipiak zbudował biznesową i informatyczną potęgę Comarchu. Jego śmierć dotknęła całą Polskę, ale najwięcej kondolencji płynęło do Krakowa i Cracovii.

Nie żyje Janusz Filipiak. Kondolencje po śmierci 71-latka

"Z głębokim smutkiem informujemy o śmierci Prof. Janusza Filipiaka, Prezesa Cracovii, współzałożyciela Comarchu, wybitnego polskiego uczonego, przedsiębiorcy i pasjonata piłki nożnej. Ubolewamy nad stratą tej bardzo szczególnej postaci, wyjątkowego umysłu i wizjonera, który w niepowtarzalny sposób zasłużył się dla rozwoju polskiego przemysłu informatycznego. Pan Profesor pozostanie w sercach całego zespołu Cracovii i wszystkich współpracowników" - poinformował oficjalny profil Cracovii.

Z głębokim smutkiem informujemy o śmierci Prof. Janusza Filipiaka, Prezesa Cracovii, współzałożyciela Comarchu, wybitnego polskiego uczonego, przedsiębiorcy i pasjonata piłki nożnej. Ubolewamy nad stratą tej bardzo szczególnej postaci, wyjątkowego umysłu i wizjonera, który w… pic.twitter.com/9xmQuCgLmx— CRACOVIA (@MKSCracoviaSSA) December 17, 2023

"Odszedł Profesor Janusz Filipiak, Prezes Cracovii. Składamy wyrazy współczucia dla rodziny, przyjaciół i całej społeczności klubu. Spoczywaj w pokoju!" - napisała z kolei Lechia Gdańsk.

Odszedł Profesor Janusz Filipiak, Prezes Cracovii.Składamy wyrazy współczucia dla rodziny, przyjaciół i całej społeczności klubu.Spoczywaj w pokoju! pic.twitter.com/JFE0VrXqWV— Lechia Gdańsk (@LechiaGdanskSA) December 17, 2023

Do kondolencji dołączyli się też oczywiście dziennikarze. "Profesor Janusz Filipiak kochał Cracovię jak mało kto - świeć Panie nad Jego duszą" - przekazał Roman Kołtoń. "Nie żyje profesor Janusz Filipiak. Założyciel koncernu informatycznego Comarch. Nazwa spółki jest pochodną od computer architecture. Pionier polskiego myślenia innowacyjnego. Człowiek, który miał ogromny wpływ na to, że Polska stała się tak silnie wpatrzona w technologie. Dla mnie to Pan Profesor wprowadził Polskę w erę społeczeństwa informacyjnego. Składam głębokie kondolencje" - napisał Maciej Kawecki, pasjonat technologii i twórca bloga makeway.pl.

Profesor Janusz Filipiak kochał @MKSCracoviaSSA jak mało kto - świeć Panie nad Jego duszą 🙏 @PrawdaFutbolu https://t.co/HEtGHRxdv5— Roman Kołtoń (@KoltonRoman) December 17, 2023