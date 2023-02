Portowcy przełamali złą pasę. Bilet dla trenera na razie niepotrzebny [WIDEO]

Za jedną z bramek kibice wywiesili dużych rozmiarów baner z biletem w jedną stronę dla Gustafssona i jego asystentów. To wyraz dezaprobaty dla wyników Pogoni na wiosnę, bo w trzech meczach drużyna typowana przez niektórych do ligowego podium zdobyła tylko 1 punkt. Nie wiadomo, czy to wizja utraty sztabu trenerskiego zmobilizowała piłkarzy, bo już w 5. minucie Portowcy przeprowadzili składną akcję kombinacyjna, którą strzałem lewą nogą z bliska zakończył Leo Koutris. To debiutancki gol brazylijskiego Greka w Ekstraklasie. Po kwadransie bilet zniknął zza bramki, a kibice skoncentrowali się na dopingowaniu ulubieńców, i stwierdzili, że jednak będą z Pogonią na dobre i na złe. W 37 min. obrona Pogoni potwierdziła, że w tym sezonie daleko jej do przyzwoitości. Po rzucie rożnym piłkę lot piłki głową zmienił Maciej Żurawski – do niedawna piłkarz Pogoni - a później jeszcze dobijał również głową Adam Zrelak. Okazało się, że już po uderzeniu Żurawskiego piłka przekroczyła linię bramkową. Warta grała odważnie, nie poprzestała na zdobyciu wyrównania. Po przerwie to jednak Portowcy wyszli z wielką chęcią odniesienia zwycięstwa.

W 54. min Kamil Grosicki idealnie dograł tuż przed bramkę a Luka Zahović dokończył dzieła. Zahović błyskawicznie zrewanżował się Grosikowi, bo po dwóch minutach dograł mu dokładnie piłkę, a reprezentacyjny skrzydłowy efektowną podcinką podwyższył wynik. Przy prowadzeniu dwoma bramkami, trener Jens Gustafsson pozwolił sobie na danie szansy debiutantowi, 16-letniemu Adrianowi Przyborkowi. W 80. min młodzian mógł nawet strzelić gola, ale Lis dobrze obronił. Jeszcze w doliczonym czasie gry Portowcy mieli dobrą okazję do podwyższenia wyniku, ale spartaczyli ją Sebastian Kowalczyk do spółki z Pontusem Almqvistem.

Pogoń Szczecin - Warta Poznań 3:1 (1:1)

Bramki: 1:0 Leonardo Koutris (6), 1:1 Maciej Żurawski (38), 2:1 Luka Zahovic (54), 3:1 Kamil Grosicki (56).

Żółta kartka - Pogoń Szczecin: Linus Walqvis, Rafał Kurzawa. Warta Poznań: Enis Destan.

Sędzia: Damian Kos (Wejherowo). Widzów 9 482.

Pogoń Szczecin: Dante Stipica - Linus Walqvis (79. Paweł Stolarski), Kostas Triantafyllopoulos, Leonardo Koutris - Marcel Wędrychowski (69. Pontus Almqvist), Damian Dąbrowski, Mateusz Łęgowski (46. Rafał Kurzawa), Sebastian Kowalczyk, Kamil Grosicki (78. Adrian Przyborek) - Luka Zahovic (92. Alexander Gorgon).

Warta Poznań: Adrian Lis - Jan Grzesik, Robert Ivanov, Dawid Szymonowicz, Dimitris Stavropoulos - Konrad Matuszewski (71. Jakub Kiełb), Kajetan Szmyt (81. Enis Destan), Maciej Żurawski (81. Stefan Savic), Michał Kopczyński (58. Niilo Maenpaa), Miłosz Szczepański (58. Miguel Luis) - Adam Zrelak

i Autor: Archiwum prywatne Bilet kibiców Pogoni