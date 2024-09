PZPN podjął decyzję! Trzech sędziów zwolnionych z federacji, jest oficjalny komentarz!

Co osiągnie doświadczony piłkarz?

Żona Kamila Grosickiego pochwaliła się wspaniałą nowiną! Zewsząd płyną gratulacje, będziemy to mogli zobaczyć na własne oczy!

Co za nowina!

Przerażające informacje. Pseudokibice pobili ciężko 17-latka. Został przewieziony do szpitala, policja zatrzymała podejrzanych

Wyjaśniła się przyszłość wielkiej nadziei Legii, to będzie jego sezon? Zarobią na nim miliony?

Polski Związek Piłki Nożnej wydał decyzję w sprawie trzech arbitrów, którzy mieli w ostatnim czasie problemy. Krzysztof Jakubik, Bartosz Frankowski i Tomasz Musiał zostali zawieszeni przez federację, o czym ta poinformowała w komentarzu dla portalu "sport.pl".

Polski Związek Piłki Nożnej podjął decyzję w sprawie trzech zawieszonych arbitrów. Zostali usunięci z federacji!

Jakubik przyznał się do znęcania nad swoją konkubiną.

- Krzysztofowi J. zarzucono, że od grudnia 2023 r. do 18 marca 2024 r. w Chełmnie znęcał się psychicznie i fizycznie nad konkubiną P.B. w ten sposób, że ubliżał jej słowami powszechnie uznanymi za obelżywe, poniżał i wyśmiewał, podważając jej kobiecość, kierował groźby pozbawienia życia oraz popsucia jej opinii w środowisku sędziowskim, sugerował popełnienie samobójstwa, bił pięściami po ciele, miażdżył nos, deptał po stopach, przypierał do mebli, wyrywał włosy, wykręcał ręce i nogi w stawach, kopał po ciele, przygniatał kolanem do klatki piersiowej, gryzł, szczypał, ciągnął za piersi, a także podduszał powodując w ten sposób zasinienia i otarcia naskórka na jej twarzy i kończynach, tj. popełnienie przestępstwa znęcania się (art. 207 par. 1 Kodeksu karnego)" - czytamy w informacjach przekazanych przez Prokuraturę Okręgową w Toruniu.

Według komentarzu udzielonego dla portalu "sport.pl", jego konkrakt został rozwiązany.

- Kolegium Sędziów PZPN postanowiło nie składać do Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej wniosku o nadanie uprawnień sędziemu Krzysztofowi Jakubikowi na sezon 2024/2025. Z uwagi na charakter sprawy, która jest również przedmiotem postępowania prokuratorskiego, PZPN nie udziela szczegółowych informacji na ten temat - informuje PZPN.

-

KULESZA ZAPYTANY O WÓDKĘ W PZPN. -short Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Podobny los spotkał Frankowskiego i Musiała, którzy przed starciem eliminacji Ligi Mistrzów, gdzie mieli pracować, dokonali dość dużego wybryku alkoholowego.

- Kontrakty Tomasza Musiała oraz Bartosza Frankowskiego zostały rozwiązane w ramach konsekwencji dyscyplinarnych nałożonych po incydencie, którego dopuścili się przed jednym z meczów europejskich pucharów w Lublinie. Zostali również ukarani wielomiesięczną dyskwalifikacją oraz karą finansową przez Komisję Dyscyplinarną PZPN za złamanie przepisów określonych w ich kontraktach - poinformowało Biuro Prasowe PZPN.