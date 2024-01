Reprezentant Rumunii odejdzie z Rakowa? Ma trafić do Turcji, trwają rozmowy

O możliwym transferze niespełna 27-letniego Sorescu mówiło się o kilku tygodni, ale teraz pojawiły się konkrety. Bardzo mocno zainteresowana pozyskaniem reprezentanta Rumunii jest 16. drużyna ligi tureckiej FK Gaziantep. Według naszego źródła temat jest bardzo poważny, choć do końca nie wiadomo czy będzie to wypożyczenie czy transfer definitywny.

Raków bardziej zainteresowany jest sprzedażą zawodnika, który nie do końca sprawdził się w Częstochowie. Trafił do Polski z Dinama Bukareszt w styczniu 2022 roku za 800 tys. euro. W międzyczasie był wypożyczony do innego rumuńskiego klubu FCSB, by w czerwcu ubiegłego roku powrócić do Rakowa. W tym sezonie wystąpił w 24 meczach licząc wszystkie rozgrywki, w tym w 11 w ekstraklasie. Strzelił w nich jednego gola i miał 4 asysty. Jest 14-krotnym reprezentantem swojego kraju, a ostatni występ zaliczył w październiku ubiegłego roku przeciwko Andorze.

