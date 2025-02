Niebiescy od dłuższego czasu rozgrywają swoje mecze na stadionie Śląskim mogącym pomieścić ponad 53 tys. widzów. Jeszcze kilkanaście dni temu, biorąc pod uwagę tempo sprzedaży biletów, wydawało się, że mecz obejrzy ok. 51 tys widzów, co byłoby nowym rekordem frekwencji w polskiej piłce klubowej w XXI wieku. Jednak dzisiaj, dzień przed meczem okazało się, że kibice wykupili wszystkie bilety w liczbie 53 888 sztuk. To absolutny rekord, bo dotychczas najwyższą frekwencję zanotowano również w Chorzowie, podczas meczu Ruchu z Widzewem w kwietniu ubiegłego roku. Obejrzało go wówczas 50 087 kibiców.

Oba kluby mają wielkie zaplecze kibicowskie, ale jednocześnie walczą w dalszym ciągu o awans do Ekstraklasy i mają na niego szansę. Ruch jest czwarty, a od drugiego miejsca gwarantującego bezpośredni awans dzieli go sześć punktów. Wisła zajmuje 7.miejsce, ale pamiętajmy, że drużyny z miejsc 3-6 zagrają w barażach o awans. Wisła i Ruch stanowią wielką historię polskiej piłki, bo łącznie oba kluby wywalczyły aż 27 tytułów mistrzowskich. W pierwszym meczu tego sezonu w Krakowie, „Biała Gwiazda” wygrała z Ruchem 3:1. Rundy wiosennej oba zespoły nie zaczęły dobrze. Ruch zremisował na wyjeździe z Pogonią Siedlce 1:1, natomiast Wiśle przytrafił się duży falstart, gdyż przegrała u siebie ze Zniczem Pruszków 0:1. Jutrzejszy mecz w Chorzowie poprowadzi najlepszy polski sędzie Szymon Marciniak, a początek spotkania o godz. 14.30.

