Sebastian Mila pożegnał Oresta Lenczyka, emocjonalny wpis byłego piłkarza. Co za słowa o legendarnym trenerze

Razem poprowadzili Śląsk do sukcesów. Sebastian Mila był kapitanem zespołu, a Orest Lenczyk trenerem wrocławskiej drużyny. To właśnie pod wodzą tego szkoleniowca Śląsk został m.in. mistrzem Polski w 2012 roku i sięgnął po Superpuchar Polski. - Najgorsze w pożegnaniach jest to, że nie wiemy, które są tymi ostatnim... - zaczął swój wpis Sebastian Mila w mediach społecznościowych. - Odszedł Trener Orest Lenczyk, dzięki któremu z drużyną Śląska Wrocław, zostałem mistrzem Polski. Jednak szczerze mówiąc, to niewielkie dokonanie w porównaniu z tym, jak wiele wartości mi przekazał i jak bardzo ubogacił mnie jako człowieka - zaznaczył.

Zrozumiał lekcję od trenera

Były piłkarz wspomniał o pracy z trenerem Orestem Lenczykiem. Zwrócił uwagę na wartości, które mu ten przekazał w tym okresie. - Choć z początku naszej znajomości byłem nieufny, nie rozumiejąc zupełnie istoty toczącego procesu, po czasie wszystko przybrało na znaczeniu - wyznał Mila we wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych. - Na drodze swojego życia poznajemy wiele ludzi, jednak z całą pewnością żadne z nich nie jest przypadkowe... Zrozumiałem tę lekcję Trenerze. Dziękuję, spoczywaj w pokoju... - zakończył były pomocnik reprezentacji Polski.

