To z nim Legia chce odzyskać mistrzostwo. Kacper Chodyna pomoże przywrócić utracony blask?

Kontrakt na cztery lata

Ostatnio Legia poinformowała, że do klubu wróci Luquinhas. Brazylijczyk ma przejść badania medyczne po których zostanie wypożyczony z Fortalezy. Teraz nowym zawodnikiem stołecznej drużyny został Kacper Chodyna, który przez ostatnie lata był piłkarze Zagłębia Lubin. W poprzednim sezonie strzelił siedem goli i miał dziesięć asyst w ekstraklasie. Podpisał umowę na cztery lata.

Chce walczyć o najwyższe cele

Co zdecydowało o przenosinach do warszawskiej drużyny? Obrońca wyjawił to w rozmowie z oficjalnym portalem klubu. - Transfer do Legii to nagroda za ostatni sezon, ale i spełnienie marzeń - powiedział Chodyna, cytowany przez klubowe media z Łazienkowskiej. - Chciałem trafić do drużyny, w której będę bił się o najwyższe cele, a także pokażę swój potencjał w europejskich pucharach. Legia daje mi taką szansę - podkreślił nowy nabytek Legii.

