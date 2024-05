Legia ujawniła plan przygotowań do nowego sezonu. To tam warszawski zespół będzie szlifował formę

Po tym, co powiedział Zbigniew Boniek zawrzało. Miało dojść do kuriozalnych scen. Kamil Glik aż nie wytrzymał

Wyjadą do Austrii

Przed nowym sezonem w stołecznym klubie dojdzie do dużych zmian w składzie drużyny. W tym momencie wiadomo, że z klubu odejdzie czterech piłkarzy. Odchodzi portugalskie trio: kapitan Josue, Yuri Ribeiro i Gil Dias. Do Kosowa wraca Qendrim Zyba, który był wypożyczony do końca rozgrywek. Z wypożyczenia za to na Łazienkowską wróci m.in. Igor Strzałek ze Stali Mielec.

Sparingów im nie zabraknie

Wiadomo już jak będą wyglądały przygotowania do nowego sezonu. Na urlopach zespół będzie do 16 czerwca. Zajęcia wznowi dzień później. Pierwszy sparing zaplanowano na 21 czerwca na klubowych obiektach. Trener Goncalo Feio zabierze podopiecznych na zgrupowanie do Austrii. Obóz zaplanowano w dniach 22 czerwca - 1 lipca. W planach jest rozegranie pięciu meczów towarzyskich. Po powrocie z Austrii i przed startem ligi Legia rozegra jeszcze dwa sparingi.

