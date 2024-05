Jakub "Cesarz Bułgarii" Piotrowski nie zwalnia tempa! Reprezentant Polski przebił wszystkich, co za wyróżnienie!

Szykuje się wielki powrót do reprezentacji Polski, ten napastnik pojedzie na EURO. Dziennikarz jest o tym przekonany

Co dalej?

Piotrowski z Ludogorcem został mistrzem i zdobył Superpuchar Bułgarii. Był też finalistą Pucharu Bułgarii. Należał do liderów zespołu, z którym pokazał się w europejskich pucharach. Wcześniej za rok 2023 przyznano mu tytuł dla najlepszego pomocnika i cudzoziemca.

Teraz przyszło kolejne wyróżnienie dla polskiego kadrowicza. Został wybrany na najlepszego piłkarza w Bułgarii. Głosowali zawodnicy pierwszej i drugiej ligi. Jego wybór był bezdyskusyjny. Drugie miejsce zajął Aleksander Kolew z zespołu Krumowgrad, król strzelców ligi bułgarskiej. Podium uzupełnił Iwelin Popow, kapitan Botewa Płowdiw. - Mam wrażenie, że Piotrowski na boisku stara się wycisnąć maksimum - tak Roman Kosecki oceniał go w rozmowie z naszym portalem. - To nie jest typ piłkarza, który zagra na pół gwizdka. Jest twardy, zdecydowany, nieustępliwy. Jest w nim duży potencjał. Jego też nic nie przeraża. Dla selekcjonera taki piłkarz to skarb. Wie, że ma zawodnika, który nie pęknie mu na robocie, że wykona zadane. Wyjdzie i będzie zasuwał. Zostawi na boisku serducho - podsumował wtedy były kadrowicz.

