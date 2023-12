i Autor: cyfrasport Radość na ławce trzecioligowca z Gubina po wyrównującym golu

1/8 finału Pucharu Polski

Siedem minut od sensacji. Rewelacyjny trzecioligowiec napędził stracha rywalowi niepokonanemu w ekstraklasie od dziesięciu tygodni

Prawie piętnaście miesięcy trwała piękna pucharowa przygoda ekipy z nadgranicznego Gubina, skąd do Berlina – miejsca rozgrywania finałów Pucharu Niemiec – dużo bliżej (150 km) niż do siedziby któregokolwiek z rywali miejscowej Cariny w tegorocznej edycji szczebla centralnego PP. Ekstraklasowy Piast musiał przejechać niemal 400 km, a potem rzucić na szalę wszystkie umiejętności, by udowodnić grającemu trzy szczeble niżej trzecioligowcowi swą wyższośc.