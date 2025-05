Strzelił 17 goli, a i tak go nie chcą. Trudny los polskiego napastnika

Jak poinformował portal weszlo.com - Patryk Klimala wróci do zespołu z Wrocławia. Napastnik, który jesienią nie zachwycał formą w barwach Śląska, został wtedy odsunięty od składu przez trenera Jacka Magierę i we wrześniu przeniósł się do Sydney FC. W australijskim klubie spisywał się znakomicie — zdobył aż 17 bramek i zaliczył 5 asyst. Mimo tego, Sydney FC nie zdecydowało się na wykupienie Polaka, choć cena transferu wynosiła jedynie 200 tys. euro.

Śląsk sprzeda Klimalę?

Wobec tego Klimala powraca do Wrocławia, ale najprawdopodobniej nie zagrzeje tam miejsca na dłużej. Klub raczej nie planuje zatrzymać 26-latka i latem może dojść do definitywnego rozstania. Jeśli jednak nie znajdzie się nowy pracodawca, a Śląsk nie zdoła się utrzymać, Klimala może rozpocząć przyszły sezon w rozgrywkach 1. ligi.

Śląsk, który ma obecnie pięć punktów straty do bezpiecznej pozycji, w ostatnich trzech kolejkach zmierzy się z Górnikiem Zabrze, Jagiellonią Białystok i Puszczą Niepołomice.

Klub z Wrocławia planuje sprzedaż Klimali, a zainteresowanie nim już ponoć wykazują zespoły z Cypru i Holandii. Jego kontrakt z wrocławskim klubem obowiązuje do końca sezonu 2026/2027.

Klimala był wielką nadzieją polskiej linii ataku, w styczniu 2020 roku Celtic Glasgow wykupił go z Jagiellonii Białystok za 4 mln euro. Po roku Szkoci oddali go jednak za podobną cenę do New York Red Bulls. Przed transferem do Śląska Wrocław bronił barw Hapoelu Beer Szewa, ale ze względu na wojnę Izraela z Hamasem wrócił do kraju.

