Simundża: Śląsk rośnie jako drużyna

W poprzedniej kolejce Śląsk pokonał Zagłębie w meczu derbowym. To było efektowne i cenne zwycięstwo w kontekście walki o utrzymanie. To starcie pokazało, że wrocławianie pod wodzą Słoweńca robią postępy.

- Z meczu na mecz rośniemy jako drużyna - powiedział trener Ante Simundża, cytowany przez PAP. - Pokazały to choćby derby z Zagłębiem. Rywale strzelili gola, byli przy piłce, ale się nie poddaliśmy. Potrafiliśmy strzelić dwa gole i wygrać. Dlatego wierzę, że nawet jeżeli pierwsi stracimy gola, to jesteśmy w stanie odwrócić losy tego spotkania.

Nie jest potrzebna dodatkowa motywacja

Śląsk zajmuje 16. miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Do bezpiecznej pozycji traci pięć punktów.

- Zdajemy sobie sprawę, w jakiej znajdujemy się sytuacji - tłumaczył Simundża, cytowany przez PAP. - Do tej pory podchodziliśmy do każdego kolejnego spotkania, jak do kolejnego meczu, który można wygrać i zdobyć bardzo ważne punkty. Nie wydaje mi się, aby teraz była potrzebna jaka dodatkowa motywacja. Dla nas najważniejsze, aby zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby wygrać.

Wyniki Górnika nie pokazują jego siły

Górnik jest w dołku, bo notuje już sześć spotkań bez zwycięstwa.

- Uważam, że to nie oznacza, że są słabi. Potrafią grać znacznie lepiej niż na to wskazują wyniki - przekonywał Simundża, cytowany przez PAP.

