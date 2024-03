Słowa Jacka Góralskiego o zarobkach piłkarzy wywołają burzę! Nie gryzie się w język, piłkarze nie mają łatwo?

Jacek Góralski zaskakuje słowami o zarobkach piłkarzy

Jacek Góralski nie ma za sobą zawrotnej kariery, jednak wystarczał na poziomie wystarczającym, by zarobić godne pieniądze i reprezentować nasz kraj na arenie międzynarodowej w meczach polskiej kadry. W przeszłości pomocnik występował w Polsce m.in. w Wiśle Płock i Jagiellonii Białystok. Z tego drugiego klubu trafił do Łudogorca Razgrad, a później Kairat Ałmaty, gdzie mógł liczyć na sowitą pensję. Po Kazachstanie trafił do Bochum, ale tam praktycznie nie grał z powodu problemów zdrowotnych. Teraz wrócił do Polski, do Wieczystej Kraków, gdzie może liczyć na pensję na poziomie Ekstraklasy. W wywiadzie dla laczynaspilka.pl Góralski zaskakująco wypowiedział się o zarobkach piłkarzy.

Piłkarze nie mają tak łatwo, jak myślimy?

Jacek Góralski zdaje sobie sprawę, że zarobił wystarczające pieniądze by zainwestować i mieć z czego żyć po karierze. Jego zdaniem jednak wielu zawodników w Polsce nie ma takiego komfortu, jak on. – Piłkarz pracuje w zawodzie 10-15 lat i w tym czasie musi właściwie zarobić na resztę życia. Nie jest łatwo się odnaleźć, gdy kariera dobiega końca i trzeba na bieżąco szukać źródła utrzymania, bez żadnej poduszki na choćby kilka lat, by zastanowić się w tym czasie i wybrać swoją ścieżkę. Nie oszukujmy się, w polskiej ekstraklasie duże pieniądze zarabiają nieliczni. Do tego większość ma kontrakty podpisane przez swoje firmy. Co z tego, że wystawią fakturę na kilkadziesiąt tysięcy, skoro muszą później odliczyć VAT, podatek dochodowy, inne wydatki. Masz kredyt na mieszkanie, samochód w leasingu, żonę, dzieci. Jak się zepniesz, może odłożysz dziesięć tysięcy – zaskoczył pomocnik.

Zawodnik Wieczystej przywołał głośny wywiad Adama Marciniaka, który niedawno wywołał spore poruszenie swoją wypowiedzią w tym samym temacie. – Bardzo fajnie niedawno opisał to Adam Marciniak, który zwrócił uwagę, że najpierw koledzy zazdrościli mu, gdy studiowali, a on zarabiał jako piłkarz. Teraz jest odwrotnie - koledzy mają wykształcenie, poukładane życie, dobre prace, a on będzie musiał szukać swojej drogi na resztę życia. Lekarz czy prawnik będzie zarabiał do emerytury, piłkarz już takiego komfortu nie ma – ocenił Góralski.