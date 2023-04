Surowa opinia polskiego księdza o meczach Ekstraklasy w okresie wielkanocnym. Zadał ważne pytanie

Fani futbolu w Polsce, którzy są katolikami mogli mieć w Wielką Sobotę poważny dylemat. W Wielką Sobotę polskie kluby rywalizowały w ramach wyścigu o mistrzostwo Polski. Ostatnie sobotnie spotkanie zaplanowano na godzinę 20:00. Były to wyjątkowe derby Poznania - mecz Lecha z Wartą. Niektórzy kibice mogli zastanawiać się, gdzie powinni się pojawić: na stadionie i przed telewizorami czy w kościele.

Ksiądz Daniel Wachowiak zmienia parafię. Decyzję podjął arcybiskup Stanisław Gądecki

PKO BP Ekstraklasa: Surowa opinia księdza o meczach w Wielką Sobotę

Głos w sprawie meczów PKO BP Ekstraklasy w okresie wielkanocnym zabrał aktywnie udzielający się na Twitterze ksiądz Daniel Wachowiak. Poddał w wątpliwość słuszność doboru terminu i zapytał, czy nie dało się zorganizować tego spotkania innego dnia.

- Jednak to też jest nie fair play, że odbywa się dzisiaj o godz. 20.00 mecz Lecha Poznań z Wartą Poznań. Czy nie można było przesunąć tej gry na inny termin? Najważniejsza NOC - WIELKA, w Ojczyźnie, która tyle zawdzięcza Ewangelii a tu dysonans kulturowy. Słabe - napisał.

Rosyjska gwiazda tenisa ma w nosie krytykę Igi Świątek i WTA. Potapowa rozpętała burzę, a teraz dolała oliwy do ognia

Kibice zwracali uwagę na to, że mecze rozgrywane są od lat, a do tego nie odbywają się w Wielki Piątek czy w Wielkanoc, co ma miejsce w wielu innych krajach. A Ty co o tym myślisz? Zagłosuj w naszej sondzie!

Sonda Czy mecze Ekstraklasy powinny odbywać się w okresie Triduum Paschalnego? Tak, także w Wielkanoc i Wielki Piątek Tak, ale nie w Wielkanoc Nie, Ekstraklasa powinna pauzować w okresie wielkanocnym

Kim jest ksiądz Daniel Wachowiak?

Ksiądz Daniel Wachowiak chwali się w mediach społecznościowych, że jest prezbiterem od 31 maja 2003 roku. Jego profil obserwuje blisko 40 tysięcy osób, czytając jego przemyślenia nie tylko na temat wiary.

- Przyznam, że będąc sam jako ksiądz w czterotysięcznej parafii, nie złapałem do tej pory chwili wolnego czasu, by na moment nie zajmować się duszpasterską pracą - pisał niedawno ks. Wachowiak.

Jednak to też jest nie fair play, że odbywa się dzisiaj o godz. 20.00 mecz Lecha Poznań z Wartą Poznań. Czy nie można było przesunąć tej gry na inny termin? Najważniejsza NOC - WIELKA, w Ojczyźnie, która tyle zawdzięcza Ewangelii a tu dysonans kulturowy. Słabe.— ks. Daniel Wachowiak (@DanielWachowiak) April 8, 2023