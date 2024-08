Szokujące informacje na temat Szymona Marciniaka. Teraz będzie sędziował na prowincji

Choć sędziowie nie są najpopularniejszymi postaciami w futbolu, to Szymon Marciniak z miejsca stał się prawdziwą gwiazdą. Polska od lat czekała na arbitra o takiej renomie. W swoim bogatym dorobku rozjemca z Płocka ma już m.in. finały Ligi Mistrzów czy mistrzostw świata. Wkrótce pojawi się w... Jasieniu! Tak, tak, w Jasieniu - miejscu, o którym wielu Polaków zapewne nie słyszało. Jeszcze ciekawsze jest tego, że płocczanin wcale nie przyjedzie tam w celach rekreacyjnych, a do pracy. To właśnie najlepszy polski sędzia poprowadzi bowiem mecz MKS Stal Felgenhauer Jasień - Czarni Browar Witnica. Dla piłkarzy tych zespołów będzie to wyjątkowe przeżycie, tym bardziej, że okazja także nie należy do codziennych.

Marciniak posędziuje w Jasieniu

Jak czytamy w internetowym wydaniu "Gazety Lubuskiej" Marciniak posędziuje w Jasieniu 31 sierpnia. Początek spotkania o godzinie 17:00. Tamtejsi mieszkańcy mogą nastawić się na duże świętowanie - będzie to bowiem połączone z obchodami 75-lecia założenia klubu piłkarskiego. Organizatorzy już nie mogą się doczekać. "Obecność jednego z najwybitniejszych arbitrów globu w Jasieniu to dla nas nie tylko wyjątkowy zaszczyt, ale także dowód na dynamiczny rozwój Stali Felgenhauer w ostatnich latach. Ten moment podkreśla, jak daleko zaszliśmy, ale i pokazuje kierunek, w którym chcemy podążać w najbliższych latach" - mówią.

Wielka gratka dla kibiców

Możliwość zrobienia sobie zdjęcia z Marciniakiem będzie tylko jedną z atrakcji dla zgromadzonych. Fani będą mogli wziąć udział również w wyjątkowej licytacji. Ten ze zgromadzonych, który zaproponuje najwięcej, stanie się szczęśliwym posiadaczem piłki z autografem renomowanego sędziego piłkarskiego.