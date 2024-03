Szokujące sceny na meczu Widzew – Legia. Komentator zaczął przeklinać, poniosły go emocje. Później przepraszał

Katastrofa Legii, może zapomnieć o tytule. Widzew to zrobił, czekał na ten moment od lat, co za dramaturgia! [WIDEO]

Historyczny mecz dla Widzewa

Mecze Legii Warszawa z Widzewem Łódź zawsze budzą wiele emocji. Ostatnie lata (i to wiele lat) były jednak trudne dla kibiców łódzkiego zespołu – nie potrafili oni bowiem pokonać swojego największego rywala przez 24 lata! Aż do teraz, czyli do 10 marca 2024 roku, gdy w meczu ligowym Fran Alvarez golem w 94. minucie dał zwycięstwo Widzewowi 1:0. Gdy piłka wpadła do siatki cały stadion „Czerwowno-Biało-Czerwonych” oszalał, a wraz z nim... komentator Radia Widzew.

Komentator Radia Widzew zanotował wpadkę na antenie

Zwycięstwo Widzewa nad Legią po raz pierwszy od 24 lat musiało być wielkim przeżyciem dla wszystkich fanów łódzkiego klubu. Z pewnością jednym z nich, co nie może dziwić, jest komentator Radia Widzew Marcin Guziewicz. To właśnie on komentował historyczne spotkanie i tuż po bramce wyraźnie poniosły go emocje. – Dośrodkowanie Klimka na Rondicia, ale... Strzel to. I jest! Jest! Gol! Gol! Gol! Jest! Jest! Jest! Jest! Jest gol! Gol! Nie wiem, kto strzelił gola, ale jest, k***a, gol! Jest gol! – krzyczał Guziewicz do mikrofonu.

Po meczu komentator postanowił przeprosić za swoje zachowanie. – Bardzo wszystkich przepraszam za słowo na "k", ale to tylko emocje – napisał na portalu X, od razu się tłumacząc. Jak można było przewidzieć, fani szybko wybaczyli mu tę wpadkę.